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Нацбанк рассказал, сколько белорусы купили и продали валюты в 2020-м
11.01.2021 18:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Белорусские граждане за прошедший год купили иностранной наличной валюты почти на 2 млрд долларов больше, чем продали, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
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За год граждане купили наличной и безналичной валюты на 10 млрд 223,9 млн в эквиваленте, продали 8 млрд 254,2 млн. Таким образом, чистая покупка составила 1,97 миллиарда долларов.
Что касается юрлиц – резидентов Беларуси, то здесь также больше прослеживается тенденция к покупке, нежели к продаже: купили иностранной валюты на 23 млрд 139,2 млн в эквиваленте, продали 22 млрд 161,3 млн (чистая покупка – 977,9 млн долларов).
Нерезиденты Беларуси купили валюты на 263,6 млн в эквиваленте, продали 860,3 млн.
Покупка безналичной валюты также оказалась больше, нежели продажа: за 12 минувших месяцев белорусы купили 3 млрд 791,4 млн долларов, продали – 1 млрд 969,1 млн долларов.
Чаще всего белорусы покупали валюту в марте, когда доллар резко подскочил, в августе, а также в декабре.
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Чаще всего граждане покупали валюту в марте, когда доллар резко подскочил, к концу года интерес людей к покупке иностранной "налички" также вырос.
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