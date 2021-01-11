Нацбанк рассказал, сколько белорусы купили и продали валюты в 2020-м

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Белорусские граждане за прошедший год купили иностранной наличной валюты почти на 2 млрд долларов больше, чем продали, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

За год граждане купили наличной и безналичной валюты на 10 млрд 223,9 млн в эквиваленте, продали 8 млрд 254,2 млн. Таким образом, чистая покупка составила 1,97 миллиарда долларов.

Что касается юрлиц – резидентов Беларуси, то здесь также больше прослеживается тенденция к покупке, нежели к продаже: купили иностранной валюты на 23 млрд 139,2 млн в эквиваленте, продали 22 млрд 161,3 млн (чистая покупка – 977,9 млн долларов).

Нерезиденты Беларуси купили валюты на 263,6 млн в эквиваленте, продали 860,3 млн.

Покупка безналичной валюты также оказалась больше, нежели продажа: за 12 минувших месяцев белорусы купили 3 млрд 791,4 млн долларов, продали – 1 млрд 969,1 млн долларов.

Чаще всего белорусы покупали валюту в марте, когда доллар резко подскочил, в августе, а также в декабре.

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