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Экспортная карта Минского тракторного завода
11.01.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Минскому тракторному заводу в этом году 75! Мощные тракторы BELARUS знают не только у нас, сельхозтехнику поставляют в Россию, Казахстан, Украину, Африку. Всего на экспортной карте более 100 стран. При этом завод закрывает потребности и внутреннего рынка. Только за 11 месяцев прошлого года белорусские аграрии получили свыше полутора тысяч тракторов. Большая часть из них отправилась в столицу и центральный регион. Кстати, в ближайшие три года на заводе планируют полностью обновить модельный ряд.Некоторые новинки стальных машин можно увидеть и сейчас на площадке около Минского тракторного завода. Там организована open-air выставка техники
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Минскому тракторному заводу в этом году 75! Мощные тракторы BELARUS знают не только у нас, сельхозтехнику поставляют в Россию, Казахстан, Украину, Африку. Всего на...
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