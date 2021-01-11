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Техническое переоснащение. 30 новых зерносушильных комплексов и 100 машин для внесения подкормки - такие планы у холдинга "Амкодор".

Некоторые ноу-хау отечественных производителей выйдут в поля центрального региона впервые. Перспективные новинки сельхозмашиностроения успел оценить Алексей Кондратенко.

Надежность в эксплуатации, доступность сервиса, а главное - высокая продуктивность. К белорусской сельскохозяйственной технике, которая работает в полях и на фермах Минской области, серьезные требования. Конкуренция - также стимул для совершенства.

По такому принципу в Дзержинске работают сразу три производителя сельхозмашин, агрегатов и оборудования холдинга "Амкодор". Производство наукоемкое: свои конструкторы только на заводе "Семаш" в прошлом году создали 13 единиц новой техники. Среди них и ноу-хау ведущего инженера-конструктора Виктора Савича. От того, как и в какие сроки в землю попадут минеральные удобрения, зависит будущий урожай.

Виктор Савич, ведущий инженер-конструктор ААТ "Амкадор-Семаш": "Это наше ноу-хау для того, чтобы машина вносила удобрения в любую погоду. Мы применили материалы водоотталкивающие, которые помогают не забиваться конструкциям и механизмам".

Машина прошла испытания и поступила в серийное производство. Интерес к ней у аграриев из разных стран.

Современные технологии сегодня востребованы и в животноводстве. Что, например, получает корова в качестве рациона? И как смешивать силос, солому и комбикорм? Такая машина все это сделает качественно и точно.

Сергей Юзефович, главный конструктор ААТ "Амкодор-Семаш": "Этот прицеп со специальными датчиками, которые с точностью до 10 килограммов варьируют специальные добавки, витаминные комплексы, для того чтобы животное чувствовало себя хорошо и была максимальная отдача".

Сегодня в линейке предприятия более 250 видов и модификаций машин, агрегатов и оборудования. В планах - производство еще одного ноу-хау для нашей страны: трактора с шарнирной рамой.

Олег Корсак, гендиректор ААТ "Амкодор-Семаш": "Такая компоновка трактора позволяет использовать широкозахватные агрегаты с максимальной эффективностью. Плюс это более низкий расход топлива".

Еще одно важное направление - производство зерносушильных комплексов. Его развивают в Крупках, где после модернизации открылся цех завода "Амкодор-Можа".

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: "В прошлом году в Крупском районе урожайность кукурузы была 90 центнеров с гектара. Мы немного сдерживаем наращивание объемов растениеводства именно отсутствием зерносушильных комплексов. Поэтому на следующий год запланировали построить 30 таких комплексов, чтобы в оптимальные сроки убирать, не теряя качества".

Уже весной на полях Крупского района пройдут тест-драйв и новейшие посевные агрегаты. Их продуктивность - 12 гектаров в час - самая высокая среди аналогичных машин.