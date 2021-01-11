Стоимость биткоина опять резко упала

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Стоимость биткоина в понедельник упала на 15,8%, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

В 18 часов курс самой популярной криптовалюты составил 32,9 тысячи долларов. Эксперты считают, что падение, вероятно, могло произойти из-за инвесторов.

"Падение – это стандартная коррекция. Многие инвесторы не захотели идти дальше и просто фиксировали прибыль на максимальном курсе биткоина с момента его рождения. Такое поведение вызвало падение его цены", – заявил генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в интервью радио Sputnik .

Вместе с тем высказываются предположения, что биткоин продолжит расти. Напомним, на его долю приходится 68,5% всего глобального рынка криптовалют.

Стоимость биткоина начала расти в декабре 2020 года. Тогда курс составил чуть более 20 тысяч долларов, а 8 января 2021 года – уже свыше 41 тысячи долларов. Впрочем, рост был неравномерным – несколько падений с начала года уже было .

Высказывались мнения, что рост криптовалюты связан с ослаблением американской валюты. По другой версии, оказала влияние поддержка такой валюты инвесторами, среди которых значатся довольно крупные игроки на финансовых рынках.