Шейман доложил Лукашенко о росте выручки УДП до 2,6 млрд рублей и стройке тракторного завода в Африке

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял 11 января с докладом Управляющего делами президента Виктора Шеймана, который доложил о росте выручки предприятий УДП на 40%.



Фото: president.gov.by

В сообщении пресс-службы Лукашенко говорится , предприятия УДП в 2020 году показали неплохие результаты. Выручка от реализации продукции предприятий составила 2,6 млрд рублей, что на на более чем на 40% выше уровня 2019 года . «Хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство — во всех этих отраслях выросли объемы производства. Более скромные результаты в связи с пандемией показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание», говорится в сообщении

Что касается внешней торговли, положительное сальдо составило около 150 млн долларов.

Касаясь сотрудничества со странами африканского континента, Виктор Шейман доложил о заключении контракта на поставку техники в данный регион и о проработке следующего договора. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства тракторного завода в одной из африканских стран, говорится в пресс-релизе.

Во время встречи Шейман и Лукашенко обсудили новые направления работы и подготовку к Всебелорусскому народному собранию, которое состоится в феврале в Минске. На совещании по подготовке ВНС в конце декабря Шейман не присутствовал — он не появлялся на публике с ноября.

Согласно официальному сайту Управделами президента, УДП было создано указом главы государства в августе 1994 года, прошло путь «от небольшого подразделения, занимавшегося материально-техническим и социально-бытовым обеспечением высших органов государственной власти, до крупного многоотраслевого субъекта хозяйственной деятельности, объединившего десятки успешно работающих подведомственных предприятий». В настоящее время структура УДП включает около 100 подчиненных организаций, расположенных в Беларуси и за ее пределами.

Сфера интересов — самая широкая. Это национальные парки, санатории, три крупные гостиницы в Минске, молокозавод, мясокомбинат, птицефабрика, недвижимость, которая сдается в аренду, импорт алкогольной и табачной продукции, торговля конфискатом, нефтепродуктами и удобрениями, магазины дьюти-фри, страхование, лотерейный бизнес и прочее.

В декабре 2020 года ЕС ввел санкции в отношении Главного хозяйственного управления Управления делами президента. Это довольно крупный оператор на рынке нежилой недвижимости Беларуси. Обслуживает около 400 зданий в столице и областных центрах, где размещаются как госорганы, так и коммерческие предприятия. ГХУ также обеспечивает работу средств связи и компьютерных систем президента и высших органов госуправления.