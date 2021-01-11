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Шейман доложил Лукашенко о росте выручки УДП до 2,6 млрд рублей и стройке тракторного завода в Африке
11.01.2021 19:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко принял 11 января с докладом Управляющего делами президента Виктора Шеймана, который доложил о росте выручки предприятий УДП на 40%.
В сообщении пресс-службы Лукашенко
Что касается внешней торговли, положительное сальдо составило около 150 млн долларов.
Касаясь сотрудничества со странами африканского континента, Виктор Шейман доложил о заключении контракта на поставку техники в данный регион и о проработке следующего договора. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства тракторного завода в одной из африканских стран, говорится в пресс-релизе.
Во время встречи Шейман и Лукашенко обсудили новые направления работы и подготовку к Всебелорусскому народному собранию, которое состоится в феврале в Минске. На совещании по подготовке ВНС в конце декабря Шейман не присутствовал — он не появлялся на публике с ноября.
Согласно официальному сайту Управделами президента, УДП было создано указом главы государства в августе 1994 года, прошло путь «от небольшого подразделения, занимавшегося материально-техническим и социально-бытовым обеспечением высших органов государственной власти, до крупного многоотраслевого субъекта хозяйственной деятельности, объединившего десятки успешно работающих подведомственных предприятий». В настоящее время структура УДП включает около 100 подчиненных организаций, расположенных в Беларуси и за ее пределами.
Сфера интересов — самая широкая. Это национальные парки, санатории, три крупные гостиницы в Минске, молокозавод, мясокомбинат, птицефабрика, недвижимость, которая сдается в аренду, импорт алкогольной и табачной продукции, торговля конфискатом, нефтепродуктами и удобрениями, магазины дьюти-фри, страхование, лотерейный бизнес и прочее.
В декабре 2020 года ЕС
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Шейман доложил Лукашенко о росте выручки УДП до 2,6 млрд рублей и стройке тракторного завода в Африке
Во время встречи Александр Лукашенко и Виктор Шейман также обсудили подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию
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