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Президент принял с докладом В. Шеймана
11.01.2021 20:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Работа предприятий в минувшем году, подготовка к ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента.
По словам Виктора Шеймана, в 2020 хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство. Во всех этих отраслях выросли объемы производства. Более скромными в связи с пандемией были результаты в гостиничном деле, туристической сфере и общественном питании. В общей сложности выручка от реализации продукции составила 2,6 миллиарда рублей (приросли более чем на 40 %). По внешней торговле имеем положительное сальдо - около 150 миллионов долларов.
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Работа предприятий в минувшем году, подготовка к ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента. По словам...
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