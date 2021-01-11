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Президент принял с докладом В. Шеймана

11.01.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Работа предприятий в минувшем году, подготовка к ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента.

По словам Виктора Шеймана, в 2020 хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство. Во всех этих отраслях выросли объемы производства. Более скромными в связи с пандемией были результаты в гостиничном деле, туристической сфере и общественном питании. В общей сложности выручка от реализации продукции составила 2,6 миллиарда рублей (приросли более чем на 40 %). По внешней торговле имеем положительное сальдо - около 150 миллионов долларов.

Продолжаем активно работать на Африканском континенте. Так, заключен контракт на поставку техники в данный регион и прорабатывается следующий договор. Кроме этого, идет речь о строительстве нового тракторного завода.

Во время встречи Александр Лукашенко и Виктор Шейман также обсудили подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию и новые направления работы.

 
 
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Работа предприятий в минувшем году, подготовка к ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента. По словам...
 
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