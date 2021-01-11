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Колесникову перевели из Жодино в СИЗО в Минске
11.01.2021 20:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Марию Колесникову перевели из Жодино в СИЗО на Володарского в Минске, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.
«Около двух часов ночи 8 января Марию разбудили, показали постановление на перевод и сказали собирать вещи. Этапировали ее в Минск на поезде. Как отмечает сама Маша, это была «романтическая поездка на ночном поезде», — сказано в сообщении.
Адвокат Людмила Казак 11 января встречалась с Колесниковой. Она затруднилась ответить на вопрос, с чем связан перевод Колесниковой в Минск, передает
«До суда нам точно еще очень далеко. Неизвестно, когда конец следствия. Поэтому дело точно не в этом. Марии причину перевода тоже не назвали. Надеюсь завтра узнать у следователя — запланированы следственные действия», — рассказала она.
Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и
16 сентября следователи
Защита
6 января стало известно, что Мария Колесникова
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«Около двух часов ночи 8 января Марию разбудили, показали постановление на перевод и сказали собирать вещи. Этапировали ее в Минск на поезде. Как отмечает сама Маша,...
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