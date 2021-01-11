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Колесникову перевели из Жодино в СИЗО в Минске

11.01.2021 20:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Марию Колесникову перевели из Жодино в СИЗО на Володарского в Минске, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Около двух часов ночи 8 января Марию разбудили, показали постановление на перевод и сказали собирать вещи. Этапировали ее в Минск на поезде. Как отмечает сама Маша, это была «романтическая поездка на ночном поезде», — сказано в сообщении.

Адвокат Людмила Казак 11 января встречалась с Колесниковой. Она затруднилась ответить на вопрос, с чем связан перевод Колесниковой в Минск, передает БелаПАН.

«До суда нам точно еще очень далеко. Неизвестно, когда конец следствия. Поэтому дело точно не в этом. Марии причину перевода тоже не назвали. Надеюсь завтра узнать у следователя — запланированы следственные действия», — рассказала она.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

Защита настаивает: действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности.

6 января стало известно, что Мария Колесникова остается в СИЗО до 8 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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«Около двух часов ночи 8 января Марию разбудили, показали постановление на перевод и сказали собирать вещи. Этапировали ее в Минск на поезде. Как отмечает сама Маша,...
 
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