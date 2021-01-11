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Белорусская железная дорога нарастила объем контейнерных перевозок

12.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Белорусская железная дорога за 2020 год нарастила объем контейнерных перевозок, сообщили в пресс-службе БЖД.

© Photo : БЖД
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"В основе организации бизнеса контейнерных перевозок БЖД – обеспечение своевременного проследования транзитных поездов, расширение географии перевозок, цифровизация, создание новых проектов и сервисов по ускоренной доставке грузов", – рассказали в пресс-службе.

По результатам работы в 2020 году по БЖД во всех видах сообщения перевезено более 1 000 000 контейнеров ДФЭ. По отношению к 2019 году объем контейнерных перевозок вырос в 1,4 раза.

В сравнении с 2015 годом рост еще больше, объемы перевозок выросли в четыре раза.

Возросли объемы перевозок в сообщении Китай – Европа –Китай. По Белорусской железной дороге за год проследовало более 550 тысяч контейнеров – в 1,6 раза больше, чем в 2019 году. При этом еще в 2011 году сухопутные контейнерные перевозки в этом направлении практически не осуществлялись.

 
Теги: Минск
 
 
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Пять лет назад число контейнеров, перевезенных по белорусской железной дороге, было в четыре раза меньше.
 
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