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«Трешки» от $1080 за «квадрат», двухуровневые квартиры – от $1130. «Датч Стар» изменил проектную декларацию по ЖК «Гранд Хаус»
12.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Датч Стар» внес изменения в опубликованную два года назад проектную декларацию по
Напомним, что жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотой от 12 до 25 этажей. Всего в комплексе предусмотрено 464 квартиры, некоторые из них –
Принятые изменения коснулись проектной декларации по «Многоквартирному жилому дому с подземной гараж-стоянкой №1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского».
Квартиры и цены
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
- 12 трехкомнатных квартир площадью от 76 до 135 квадратных метров стоимостью от 1080 до 1230 долларов США;
- 5 двухуровневых квартир по принципу «свободной планировки» площадью от 119 до 138 квадратных метров стоимостью от 1130 до 1220 долларов США.
Напомним, в феврале 2020 года «Датч Стар» продавал однокомнатные квартиры в новостройке от
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«Трешки» от $1080 за «квадрат», двухуровневые квартиры – от $1130. «Датч Стар» изменил проектную декларацию по ЖК «Гранд Хаус»
«Датч Стар» внес изменения в опубликованную два года назад проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус» в Минске. Соответствующая информация...
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