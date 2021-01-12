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«Трешки» от $1080 за «квадрат», двухуровневые квартиры – от $1130. «Датч Стар» изменил проектную декларацию по ЖК «Гранд Хаус»

12.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Датч Стар» внес изменения в опубликованную два года назад проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус» в Минске. Соответствующая информация размещена в газете «Звязда». В этот раз изменения коснулись только трехкомнатных и двухуровневых квартир.

«Трешки» от 80 за «квадрат», двухуровневые квартиры – от 30. «Датч Стар» изменил проектную декларацию по ЖК «Гранд Хаус»

Напомним, что жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотой от 12 до 25 этажей. Всего в комплексе предусмотрено 464 квартиры, некоторые из них – двухуровневые. Квартиры сдаются со свободными планировками и черновой отделкой. В новостройке предусмотрен подземный паркинг, цены машиномест – от $8300 до $15.500.

Принятые изменения коснулись проектной декларации по «Многоквартирному жилому дому с подземной гараж-стоянкой №1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского».

Квартиры и цены

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

- 12 трехкомнатных квартир площадью от 76 до 135 квадратных метров стоимостью от 1080 до 1230 долларов США;

- 5 двухуровневых квартир по принципу «свободной планировки» площадью от 119 до 138 квадратных метров стоимостью от 1130 до 1220 долларов США.

Напомним, в феврале 2020 года «Датч Стар» продавал однокомнатные квартиры в новостройке от $1390 до $1470, а уже в апреле застройщик приглашал дольщиков к строительству однокомнатных и двухкомнатных квартир по стоимости $1150 за «квадрат».

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Теги: Минск
 
 
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«Датч Стар» внес изменения в опубликованную два года назад проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус» в Минске. Соответствующая информация...
 
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