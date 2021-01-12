Беларусь стала меньше экспортировать и еще меньше покупать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв - Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров Беларуси за 11 месяцев 2020 года превысил 55 миллиардов долларов США.

Импорт превысил экспорт примерно на 3 миллиарда долларов.

"К уровню января – ноября 2019 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 84,3%, экспорт – 86,8%, импорт – 82,2%", - рассказали в Белстате.

Экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 1,7%, импорт – на 9,6%. Средние цены экспорта и импорта также снизились.

Цены экспорта стали ниже на 11,7%, импорта – на 9,1%.

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