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Почему БелАЭС - это самая дорогая бесполезная вещь в мире? Мнение

12.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

7 ноября прошлого года Александр Лукашенко официально запустил первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Часть людей порадовалась, что реактор не рванул в первый же день,  часть хлопала в ладоши от достижений белорусских специалистов, но никто, похоже, так и не понял: а зачем нам вообще нужна АЭС? Есть несколько версий. Давайте их разберем.

Почему БелАЭС - это самая дорогая бесполезная вещь в мире? Мнение

Небольшой ликбез про АЭС

БелАЭС —первая белорусская атомная электростанция, типа АЭС-2006. Расположена у северо-западной границы Беларуси в агрогородке Ворняны в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы — Вильнюса. Основной партнёр Беларуси в проекте по строительству АЭС — российская компания "Атомстройэкспорт".

Межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции было подписано 25 ноября 2011 года. Оно предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

В связи с отсутствием достаточных финансов на строительство АЭС у белорусской стороны, предполагалось получение кредита у России. На эти цели Россия выдала Беларуси экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона. На 50% суммы каждой использованной части кредита должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка — «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенная на маржу в размере 1,83 процентных пункта годовых».

Однако Александр Лукашенко заявил о готовности предъявить Москве санкции за срыв сроков ввода БелАЭС. По его словам, «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома») должен был в 2018 году ввести в эксплуатацию первый энергоблок, в 2019-м — второй.

Поэтому Лукашенко начал торговаться и предложил вместо выплаты штрафных санкций снизить процентную ставку по кредиту до «того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3% годовых)», и кредит Беларусь «начнет выплачивать не через два года, а через пять».

В Минфине России заявили, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

В итоге был разработан документ, согласно которому Беларуси могут продлить период использования кредита до конца 2022 года, заменить действующую «смешанную» процентную ставку по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенести дату начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.


Почему БелАЭС - это самая дорогая бесполезная вещь в мире? Мнение

БелАЭС строили, чтобы продавать электроэнергию в другие страны?

В 1998 и 2005 году Беларусь уже утверждала национальные стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Но не выполнила в полном объеме ни одну (неожиданно). Действующая стратегия рассчитана до 2020 года. На ее реализацию был запланирован $31 млрд, из которых $19 млрд власти намеревались вложить в ТЭК, а $12 млрд — в энергосбережение.

Беларусь планировала обеспечить себя полностью электроэнергией еще в 2011 году. Вот что тогда говорил Александр Лукашенко: «Мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки».

Но дело в том, что проектирование АЭС в Островце готовилось более десяти лет назад в условиях роста экономики Евросоюза и на основе экспертного прогноза о потреблении электроэнергии в странах Балтии, Польше и других странах континентальной Европы.

Прогноз учитывал реалии докризисного 2007 года. Но сейчас ни одна из этих стран не испытывает большого дефицита электроэнергии. К тому же все больше электроэнергии производится возобновляемым способом, без сжигания нефти, газа или помощи атомных станций.

Соседней Украине тоже не нужна электроэнергия из Минска, Киев и сам зарабатывает на ее экспорте. У партнера Беларуси по ЕАЭС Казахстана — профицит, там грезят экспортом энергоресурсов в Китай, Иран.

У России также профицит электроэнергии. «На 1 января 2020 года общая установленная мощность электростанций России составила 246.342,45 МВт. При этом порядка 8% — 20 тыс. МВт — избыточны и могут дополнительно вырабатывать энергию»,пояснял ранее «Газета.Ru» глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Но больше всего власти Беларуси были нацелены на экспорт электроэнергии в страны Балтии и Европы через Литву.

И не придумали ничего лучше, чем разместить АЭС в 50 километрах от Вильнюса (столицы Литвы), а потом еще несколько раз «повредить» реактор.

Понятно, что руководству и жителям Литвы такое соседство не сильно понравилось. А еще больше не понравилось, какие специалисты возводят АЭС, что строительство сопровождается массой инцидентов, которые так старательно скрывали власти Беларуси.

«Строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы, и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза»,заявлял ранее президент Литвы Гитанас Науседа, добавив, что не оставит своих попыток убеждать руководство Евросоюза в том, что АЭС в Островце — «это новый Чернобыль».

Литовский лидер ссылается на «засекреченные инциденты», произошедшие при строительстве АЭС в 2016 и 2019 годах. Белорусские власти неоднократно заявляли, что не признают эти инциденты сколько-нибудь значимыми.

Потенциально поставлять электроэнергию из Беларуси в ЕС сейчас можно только через Литву. Но еще в 2017 году в стране приняли закон, запрещающий поставки электричества, произведенного на небезопасных АЭС в других странах. После подключения БелАЭС к сети оператор энергосистемы Литвы Litgrid сообщил о полной остановке коммерческих поставок электричества из Беларуси.

Литва и Польша были категоричны в отношении закупки электроэнергии от БелАЭС. Эстония и Латвия воздерживались от каких-либо громких заявлений по этому поводу. Однако президентские выборы 2020 года и насилие по отношению к мирным протестам вынудили их скоординировать свои планы с Литвой и Польшей и отказаться от закупки электроэнергии из Беларуси. Причиной недоверия к Белорусской АЭС критики называют реакторы российского производства и непредсказуемость белорусских властей.

Кроме стран Балтии, у Беларуси есть только два других потенциальных варианта экспорта. Первый - Россия, у которой хватает своего электричества. Второй - Украина. Но она также покрывает свои потребности внутренней генерацией. Официальный Киев говорит о том, что не видит смысла в импорте, а хочет экспортировать электроэнергию.

«Уверен, что с вводом АЭС белорусская электроэнергия станет еще более конкурентоспособной на внешних рынках. Экономика расставит со временем все по своим законам", - заявлял замминистра энергетики Михаил Михадюк. Какие факторы повлияли на подобную уверенность замминистра, остается загадкой.

В свою очередь  новый министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что в ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце. "Я думаю, что этот план, особенно в решении вопроса БелАЭС, родится в конце января. В начале февраля у нас уже будет весь план, согласованный с ведомствами, и мы сможем по нему действовать", — сказал Крейвис в интервью BNS.

С 1 января 2021 года Литва председательствует в Балтийском Совете министров, поэтому Дайнюс Крейвис надеется, что вопрос бойкота БелАЭС будет одним из важнейших в его повестке.


Почему БелАЭС - это самая дорогая бесполезная вещь в мире? Мнение

АЭС строили для того, чтобы уйти от зависимости от российского газа?

По официальным данным, БелАЭС позволит Беларуси уйти от зависимости от газа, нефти и других углеводородов. Доля природного газа в топливно-энергетическом балансе страны составляет 95%. «Ввод Белорусской атомной электростанции позволит заместить до 5 млрд куб. м природного газа и, соответственно, снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95 до 60%», — сообщал глава Минэнергетики Виктор Каранкевич.

Необходимость ее появления белорусские власти еще в 2013 году обосновывали снижением зависимости страны от углеводородов, большая часть которых импортируется из России. Михаил Михадюк уточнял, что для российских реакторов ВВЭР может в принципе использоваться не только ядерное топливо из РФ, но и американское, от компании Westinghouse. Такой опыт, хотя и не совсем удачный, был апробирован на энергоблоках ВВЭР - 1000 на Украине и на чешской атомной электростанции «Темелин», также сооруженной по российскому проекту. Тем самым белорусский чиновник намекал, что страна сможет в случае ухудшения взаимоотношений с Россией закупать ядерное топливо у США.

Чтобы уйти от зависимости от России власти Беларуси не придумали ничего лучшего, чем взять кредит у России.

Как уже упоминалось, своих денег на строительство АЭС у Беларуси не было. Властям пришлось взять кредит у России, а также привлечь компанию из России («Атомстройэкспорт»), для строительства АЭС. Точная сумма, которую потратили на возведение БелАЭС неизвестна, и держится в тайне.

Для России же такое стремление Александра Лукашенко уйти от зависимости страны-соседки сыграло только на руку. «Для "Росатома" строительство таких объектов — это способ расширения геополитического влияния. Путин и его окружение считают, что чем больше российских ядерных объектов будет построено по всему миру, тем больше эти страны будут зависеть от России. По сути, это правда, потому что этим странам нужно будет иметь дело с ядерными отходами, с российскими ядерными технологиями и специалистами», - считает координатор белорусской антиядерной кампании Татьяна Новикова.

Причем белорусская АЭС, так, как и станция в Калининграде, планировалась Россией для энергетического доминирования в балтийском регионе. «Как только Россия поняла, что торговать не с кем, они сразу же прекратили строительство Калининградской станции. А у нас продолжают. Зачем?»,объясняет Георгий Лепин, физик, член белорусского антиядерного комитета.

Однако, даже если рассматривать АЭС как источник замещения российского газа, то это удастся сделать лишь на 30% после запуска второго энергоблока. «Ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт/ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на $500 млн» - рассказал на запуске АЭС министр энергетики Виктор Каранкевич. Однако он умолчал про то, куда мы будем девать эту энергию, и какой размер выплат по процентам и основному долгу за кредит на строительство АЭС ляжет на плечи белорусов.

Почему БелАЭС - это самая дорогая бесполезная вещь в мире? Мнение

АЭС строили для того, чтобы обеспечивать внутренний рынок электроэнергией?

После провала идеи с экспортом, белорусские власти все чаще начали рассказывать, что строили БелАЭС исключительно для внутреннего пользования. Ведь в Беларуси так не хватало источников электричества. Вон в Пинске (не в обиду этому прекрасному городу) люди устали вечерами квартиру свечами освещать и при лучине книги читать.

Потом были разговоры о электротранспорте, отоплении домов и так далее. На совещании 16 ноября 2018 года Лукашенко потребовал от правительства разработать план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ.

"Электроснабжение будет решать, в том числе вопросы теплоснабжения с учетом достаточной мощности атомной станции", - сказал в 2018 году на то время Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович в ходе встречи с коллективом одной из крупнейших в Беларуси строительных компаний ОАО "МАПИД".

Если рассматривать отопление в многоквартирных домах, то более эффективной системы, чем центральное теплоснабжение, еще никто не придумал. И во всем мире пока еще дешевле отапливаться от газа, чем от электричества. То есть идеи Михаила Мясниковича пока уходят в область фантастики, и перевод крупных (по белорусским меркам) городов на отопление от электричества, скорее всего, ближайшие 20 лет мы не увидим.

Но все же АЭС может позволить убрать из баланса наиболее затратные газовые энергоблоки для их модернизации. Хотя и здесь есть проблема – для модернизации нужны деньги, которые должны получить от продажи электроэнергии по высоким ценам. Поскольку никто из стран не собирается это делать, электроэнергию по высоким ценам будут продавать белорусам.

Подешевеет ли электричество для белорусов? Едва ли. Цены на электроэнергию в Беларуси устанавливает государство. В стране действует непрозрачная система формирования тарифов. Кроме этого, некоторые тарифы искусственно занижаются для населения, что компенсируется государству за счет более высоких тарифов для компаний, которые потребляют примерно в 4 раза больше электричества, чем население, или из бюджета.

В 2017 году заместитель генерального директора РУП «Белорусская АЭС» Евгений Червяков говорил, что тарифы на электроэнергию после запуска станции должны будут снизиться на 20%. Замминистра энергетики Михаил Михадюк в мае этого года не смог сообщить общественности цены на электроэнергию для пользователей после ввода АЭС: «Все расчеты и факторы, связанные со стоимостью электроэнергии, сегодня рассматривает специальная межведомственная комиссия. Что дороже, то точно нет».

Очевидно, что в себестоимость электроэнергии, кроме затрат непосредственно на производство, будут включены и затраты на возврат российского кредита и процентов по нему, и отчисления на закрытие станции после завершения срока эксплуатации. Кроме этого, на формирование тарифов на электроэнергию будут и дальше влиять цены на газ.

— Электроэнергия, которую мы получим от БелАЭС, имеет стоимость и себестоимость, и Беларусь обязана за нее возвращать кредитные ресурсы. Соответственно каждый киловатт-час, который будет отпущен от БелАЭС, должен быть использован рационально. Каждый киловатт-час, который будет использован внутри страны, должен принести прибыль. Рассуждения, что электроэнергия БелАЭС станет для конечного потребителя бесплатной и что ее можно будет транжирить, — неверные, — рассказал заместитель председателя Госстандарта — директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.


Почему БелАЭС - это самая дорогая бесполезная вещь в мире? Мнение

БелАЭС – это оружие?

Многих смутило и даже напрягло заявление Лукашенко на открытии БелАЭС.

- Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок, - сказал Лукашенко. -  Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой.

По определению wikipedia, «ядерная держава» - государство, которое осуществляет разработку, производство и испытания ядерного оружия. По мнению физика, члена белорусского антиядерного комитета профессора Лепина, одной из причин, почему Лукашенко не отказался от строительства АЭС даже после того, как осознал ее экономическую невыгодность, может быть упорство главы Беларуси, который сожалеет о потерянном ядерном статусе.

То есть АЭС – амбициозный проект Александра Лукашенко, который воспринимает станцию не как источник выработки электроэнергии, а как ядерное оружие. Теперь понятно, почему его разместили почти на самой границе. Правда странное оружие: при любом раскладе оно не полетит на врага, а просто уничтожит Беларусь и страны соседки.  

«Украли! Прихожу утром, а Эскандер (ракетный комплекс – прим.ред) на кирпичах стоит. Был передвижной, а стал стационарный. И теперь с какой бы стороны на нас не напали, по любому отгребет Румыния».

Команда КВН «Триод и Диод».

Координатор белорусской антиядерной кампании Татьяна Новикова считает, что возведение АЭС было интересно прежде всего не для экономики, а для Александра Лукашенко: «он верит в то, что это дает ему статус ядерной державы и теперь его будут уважать».

БелАЭС строили для майнинга Биткоина?

На днях, при посещении завода «Горизонт» Александра Лукашенко спросили об активном переходе на электроэнергию. Он, отвечая на вопрос, напомнил о развитии сети станций зарядки электрокаров и заодно упомянул майнинг биткоинов.

«Вот говорили, знаете, хотим построить фермы и майнинг развивать — биткоин, но надо чтобы дешевая была электроэнергия. Но при 6 тысячах (долларов) — цена за биткоин — плохо было. Но сейчас же 33 тысячи, правда, за последние сутки там на 10% упало, но все равно больше 30 тысяч. Так при любой электроэнергии можно строить эти фермы, как они их называют, и клепать эту валюту. Так что это вопрос уже решенный и электричеству — быть» - сказал Лукашенко.

Однако, учитывая скорость, с которой из Беларуси бегут айтишники, майнинг нам тоже не светит.

Сколько это все будет окупаться?

В 2011 году эксперты говорили, что окупаемость БелАЭС составит 15–20 лет. Об этом заявил кандидат технических наук Борис Попов. Каким при этом должен быть тариф, специалист уточнять тогда не стал.

В 2017–м директор атомной станции Михаил Филимонов заявлял, что она окупится за 19 лет. "Срок окупаемости станции - почти 19 лет после выхода на проектную мощность. Это нормальная практика", - отметил Михаил Филимонов. Проектный срок эксплуатации станции составляет 60 лет.

Общественное объединение «Экодом» представило доклад, по которому станция окупится лишь за 60 лет. Авторы исследования пришли к выводу, что в ближайшие 15 лет себестоимость электроэнергии БелАЭС в среднем по периоду для различных вариантов будет находиться в пределах 9,7−10,7 центов. При 30-летнем сроке эксплуатации она может снизится до 7,5−9,6 центов, что «значительно превышает текущую стоимость генерации электричества на газовых станциях и сравнима с генерацией электроэнергии на газовых станциях при высоких ценах на топливо». В этой связи, по мнению аналитиков, станция окупится в сравнении с газовым вариантом выработки электроэнергии в течение 60 лет при условии одновременно высоких цен на урановое топливо и высоких цен на газовое топливо.

Недавно THE VILLAGE БЕЛАРУСЬ рассчитали новые сроки окупаемости, полагаясь на заявление премьер-министра республики Романа Головченко во время визита на Беларуськалий. «Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка 750 тысяч долларов», — сказал глава правительства. Известно, что на строительство БелАЭС (точнее, на 90% стоимости строительства) Россия выделила кредит в размере 10 миллиардов долларов, которые надо будет начать отдавать с апреля 2021 года каждые полгода 30 равными долями. Лукашенко в 2019 году заявил, что общая стоимость БелАЭС может составить около 7 миллиардов долларов, но эти данные пока не подтверждены. Если исходить из первоначально оговоренных сумм, то на всю АЭС могло уйти до 11 миллиардов долларов. Сейчас станция, которая после поломки и нескольких остановок проработала совсем небольшое время, экономит, по словам премьера, 750 тысяч долларов в день. Значит, вся сумма строительства окупится примерно за 14 670 дней, или за 40 лет.

Надо учесть, что это очень грубый подсчет, в котором не учитываются ни изменение цены на газ (которая для Беларуси растет с каждым годом), ни стоимость ядерного топлива, которое нужно обновлять каждые два года, а отработавшее — обезвреживать и захоранивать.

Вывод

Настало время вернуться к заголовку материала и выбрать самую дорогую бесполезную вещь в мире.

Почему БелАЭС - это самая дорогая бесполезная вещь в мире? Мнение
Чайный пакетик ручной работы, который покрыт 280 бриллиантами. Стоимость — $14 000.
Почему БелАЭС - это самая дорогая бесполезная вещь в мире? Мнение
Золотой кирпичик LEGO. Стоимость — $14 450.
Почему БелАЭС - это самая дорогая бесполезная вещь в мире? Мнение
БелАЭС. Стоимость $11 000 000 000.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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7 ноября прошлого года Александр Лукашенко официально запустил первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Часть людей порадовалась, что реактор не...
 
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