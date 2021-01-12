Почему БелАЭС - это самая дорогая бесполезная вещь в мире? Мнение

БелАЭС строили, чтобы продавать электроэнергию в другие страны?

В 1998 и 2005 году Беларусь уже утверждала национальные стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Но не выполнила в полном объеме ни одну (неожиданно). Действующая стратегия рассчитана до 2020 года. На ее реализацию был запланирован $31 млрд, из которых $19 млрд власти намеревались вложить в ТЭК, а $12 млрд — в энергосбережение.

Беларусь планировала обеспечить себя полностью электроэнергией еще в 2011 году. Вот что тогда говорил Александр Лукашенко: «Мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки».

Но дело в том, что проектирование АЭС в Островце готовилось более десяти лет назад в условиях роста экономики Евросоюза и на основе экспертного прогноза о потреблении электроэнергии в странах Балтии, Польше и других странах континентальной Европы.

Прогноз учитывал реалии докризисного 2007 года. Но сейчас ни одна из этих стран не испытывает большого дефицита электроэнергии. К тому же все больше электроэнергии производится возобновляемым способом, без сжигания нефти, газа или помощи атомных станций.

Соседней Украине тоже не нужна электроэнергия из Минска, Киев и сам зарабатывает на ее экспорте. У партнера Беларуси по ЕАЭС Казахстана — профицит, там грезят экспортом энергоресурсов в Китай, Иран.

У России также профицит электроэнергии. «На 1 января 2020 года общая установленная мощность электростанций России составила 246.342,45 МВт. При этом порядка 8% — 20 тыс. МВт — избыточны и могут дополнительно вырабатывать энергию», — пояснял ранее «Газета.Ru» глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Но больше всего власти Беларуси были нацелены на экспорт электроэнергии в страны Балтии и Европы через Литву.

И не придумали ничего лучше, чем разместить АЭС в 50 километрах от Вильнюса (столицы Литвы), а потом еще несколько раз «повредить» реактор.

Понятно, что руководству и жителям Литвы такое соседство не сильно понравилось. А еще больше не понравилось, какие специалисты возводят АЭС, что строительство сопровождается массой инцидентов, которые так старательно скрывали власти Беларуси.

«Строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы, и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза», — заявлял ранее президент Литвы Гитанас Науседа, добавив, что не оставит своих попыток убеждать руководство Евросоюза в том, что АЭС в Островце — «это новый Чернобыль».

Литовский лидер ссылается на «засекреченные инциденты», произошедшие при строительстве АЭС в 2016 и 2019 годах. Белорусские власти неоднократно заявляли, что не признают эти инциденты сколько-нибудь значимыми.

Потенциально поставлять электроэнергию из Беларуси в ЕС сейчас можно только через Литву. Но еще в 2017 году в стране приняли закон, запрещающий поставки электричества, произведенного на небезопасных АЭС в других странах. После подключения БелАЭС к сети оператор энергосистемы Литвы Litgrid сообщил о полной остановке коммерческих поставок электричества из Беларуси.

Литва и Польша были категоричны в отношении закупки электроэнергии от БелАЭС. Эстония и Латвия воздерживались от каких-либо громких заявлений по этому поводу. Однако президентские выборы 2020 года и насилие по отношению к мирным протестам вынудили их скоординировать свои планы с Литвой и Польшей и отказаться от закупки электроэнергии из Беларуси. Причиной недоверия к Белорусской АЭС критики называют реакторы российского производства и непредсказуемость белорусских властей.

Кроме стран Балтии, у Беларуси есть только два других потенциальных варианта экспорта. Первый - Россия, у которой хватает своего электричества. Второй - Украина. Но она также покрывает свои потребности внутренней генерацией. Официальный Киев говорит о том, что не видит смысла в импорте, а хочет экспортировать электроэнергию.

«Уверен, что с вводом АЭС белорусская электроэнергия станет еще более конкурентоспособной на внешних рынках. Экономика расставит со временем все по своим законам", - заявлял замминистра энергетики Михаил Михадюк. Какие факторы повлияли на подобную уверенность замминистра, остается загадкой.

В свою очередь новый министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что в ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце. "Я думаю, что этот план, особенно в решении вопроса БелАЭС, родится в конце января. В начале февраля у нас уже будет весь план, согласованный с ведомствами, и мы сможем по нему действовать", — сказал Крейвис в интервью BNS.

С 1 января 2021 года Литва председательствует в Балтийском Совете министров, поэтому Дайнюс Крейвис надеется, что вопрос бойкота БелАЭС будет одним из важнейших в его повестке.