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С сентября 2021-го некоторые ЖКУ будут рассчитываться по-другому. «Потяжелеют» ли жировки?
12.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С сентября 2021 года плату за техобслуживание лифта и за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов) будут рассчитывать не в зависимости от количества проживающих в квартире, как это было раньше, а от общей площади этой квартиры. Как сильно изменятся цифры?
Напомним, что мы недавно
Согласно
Но если взять квартиру площадью в 60 квадратных метров, в которой проживает 2 человека, то сейчас им нужно платить 3,46 рубля с квартиры (1,73 х 2 человека). С первого сентября 3,5 рубля (0,0584 х 60 квадратных метров).
С 1 сентября также по новой схеме будут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов), а также за электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (кроме лифта). За эти услуги, как и за техобслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек, как сейчас.
За уборку подъезда сейчас тариф в Минске 0,88 рубля за человека. Если взять нашу импровизированную квартиру, то семья из 2 человек в месяц платит 1,76 рубля. С первого сентября тариф на квадратный метр составит 0,0362 (2,172 рубля за квартиру в 60 квадратных метров).
За электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений сейчас платим 0,71 рублей в месяц на человека (1,42 рубля за семью из 2 человек). С первого сентября тариф составит 0,0224 рубля за квадратный метр (1,34 за 60 квадратных метров).
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С сентября 2021 года плату за техобслуживание лифта и за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов) будут рассчитывать не в...
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