С сентября 2021-го некоторые ЖКУ будут рассчитываться по-другому. «Потяжелеют» ли жировки?

Напомним, что мы недавно свели в одну таблицу все изменения по ЖКУ, которые ожидают нас в 2021 году. Однако помимо запланированных двух этапов повышения стоимости услуг, есть еще третий. Однако назвать его «этапом повышения цен на ЖКУ» нельзя. Просто Министерство ЖКХ начинает считать плату за некоторые ЖКУ по новой методике, из-за чего стоимость может измениться.

Согласно указу «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», с 1 сентября начислять плату за техобслуживание лифта намерены исходя из общей площади квартиры. Тариф станет, как планируется, 0,0584 рубля за один квадратный метр. То есть чем больше площадь квартиры, тем больше придется заплатить за техобслуживание лифта.

Но если взять квартиру площадью в 60 квадратных метров, в которой проживает 2 человека, то сейчас им нужно платить 3,46 рубля с квартиры (1,73 х 2 человека). С первого сентября 3,5 рубля (0,0584 х 60 квадратных метров).

С 1 сентября также по новой схеме будут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов), а также за электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (кроме лифта). За эти услуги, как и за техобслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек, как сейчас.

За уборку подъезда сейчас тариф в Минске 0,88 рубля за человека. Если взять нашу импровизированную квартиру, то семья из 2 человек в месяц платит 1,76 рубля. С первого сентября тариф на квадратный метр составит 0,0362 (2,172 рубля за квартиру в 60 квадратных метров).

За электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений сейчас платим 0,71 рублей в месяц на человека (1,42 рубля за семью из 2 человек). С первого сентября тариф составит 0,0224 рубля за квадратный метр (1,34 за 60 квадратных метров).

Читайте также:

«Продала квартиру и купила синагогу». Писательница из Минска намерена восстановить старинное здание в Слониме

«Высоких и легких заработков не будет». Екатерина Красницкая о том, что делать риэлтерам в 2021-м, чтобы не остаться голодными