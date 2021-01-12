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Квартир все больше, но цены не падают. Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2020 года
12.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Традиционно в декабре активность по поиску
Несмотря на снижение активности потенциальных арендаторов, количество свободных для заселения квартир продолжает расти - плюс 4% за месяц. В большей степени база объявлений пополнилась за счет 2- и 1-комнатных квартир - по сравнению с ноябрем число тех и других выросло на 5%.
Существенных изменений в уровне арендных ставок не произошло. К концу декабря средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 273 (снижение на 0.7 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 341 (без изменений);
* 3-комнатные квартиры — $ 428 (рост на 1.4 %);
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Несмотря на снижающийся спрос, ощутимых изменений в ценах аренды столичных квартир не произошло.
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