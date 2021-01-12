Квартир все больше, но цены не падают. Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2020 года

Традиционно в декабре активность по поиску съёмного жилья в Минске снижается. 2020 год не был исключением - по сравнению с ноябрем количество поисковых запросов “Снять квартиру в Минске” сократилось на 13%.

Текущий уровень спроса на квартиры в аренду явлется минимальным за последние 2 года.

Несмотря на снижение активности потенциальных арендаторов, количество свободных для заселения квартир продолжает расти - плюс 4% за месяц. В большей степени база объявлений пополнилась за счет 2- и 1-комнатных квартир - по сравнению с ноябрем число тех и других выросло на 5%.