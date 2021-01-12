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Квартир все больше, но цены не падают. Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2020 года

12.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Традиционно в декабре активность по поиску съёмного жилья в Минскеснижается. 2020 год не был исключением - по сравнению с ноябрем количество поисковых запросов “Снять квартиру в Минске” сократилось на 13%.

Текущий уровень спроса на квартиры в аренду явлется минимальным за последние 2 года.

Несмотря на снижение активности потенциальных арендаторов, количество свободных для заселения квартир продолжает расти - плюс 4% за месяц. В большей степени база объявлений пополнилась за счет 2- и 1-комнатных квартир - по сравнению с ноябрем число тех и других выросло на 5%.

Квартир все больше, но цены не падают. Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2020 года

Существенных изменений в уровне арендных ставок не произошло. К концу декабря средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 273 (снижение на 0.7 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 341 (без изменений);

* 3-комнатные квартиры — $ 428 (рост на 1.4 %);

За год 2- и 3-комнатные квартиры в аренду потеряли в цене 5% и 9% соответственно. “Однушки”, напротив, в сравнении с декабрем 2019 стали дороже на 4%.

Квартир все больше, но цены не падают. Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2020 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:

Квартир все больше, но цены не падают. Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2020 года
Квартир все больше, но цены не падают. Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2020 года

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду в Минске выросла на 0.02 процентных пункта. На данный момент аренда позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Квартир все больше, но цены не падают. Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на снижающийся спрос, ощутимых изменений в ценах аренды столичных квартир не произошло.
 
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