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Что происходит в Беларуси 12 января

12.01.2021 11:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После новогоднего перерыва возвращается на постоянную основу онлайн событий дня. До сих пор слышны отголоски вчерашнего визита президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля в Минск. Пользователи делятся протестными перфомансами. Александр Лукашенко обсудит ситуацию в промышленности и вручит премию «За духовное возрождение».

 
Теги: Минск
 
 
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После новогоднего перерыва возвращается на постоянную основу онлайн событий дня. До сих пор слышны отголоски вчерашнего визита президента Международной...
 
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