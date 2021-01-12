Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Белорусский лидер принял с докладами во Дворце Независимости вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика и поручил выработать ответные меры на санкции, введенные в отношении Беларуси.

Лукашенко отметил, что необходимо посмотреть, какие страны ввели санкции, и отреагировать соответствующим образом.

"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы", - цитирует слова главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

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