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Лукашенко готовит симметричный ответ на "бандитские санкции"
12.01.2021 11:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Белорусский лидер принял с докладами во Дворце Независимости вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика и поручил выработать ответные меры на санкции, введенные в отношении Беларуси.
Лукашенко отметил, что необходимо посмотреть, какие страны ввели санкции, и отреагировать соответствующим образом.
"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы", - цитирует слова главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Последует
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