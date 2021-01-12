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Лукашенко назвал «бандитскими» санкции в отношении белорусских предприятий и потребовал отреагировать

12.01.2021 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко анонсировал ответные санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в «черный список» Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. Фрагмент совещания опубликовал телеграм-канал «Пул первого».


Фото: пресс-служба компании

— Пара-тройка предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (обращаясь к вице-премьеру Юрию Назарову — прим. TUT.BY), мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть — какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать, — заявил Лукашенко.

По его мнению, «если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять», белорусские власти должны симметрично ответить.

— Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы! Но тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, «Амкодор» и так далее, еще там одно-два, мы должны их поддержать, — добавил он.

Напомним, 17 декабря прошлого года Евросоюз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси. Под ограничения попали и белорусские предприятия:

  • ОАО «140 ремонтный завод» — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники
  • ОАО «Агат — электромеханический завод» — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса «Рубеж»
  • ГУ «Главное хозяйственное управление» — самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси
  • Dana Holdings — сербский холдинг братьев Каричей
  • ООО «Синезис» — международная ИТ-компания с центрами разработки в Минске и Москве. Резидент Белорусского парка высоких технологий
  • Управление делами президента Республики Беларусь
  • ОАО «МЗКТ» — является частью госуправления военпромом.
  • ЗАО «Белтехэкспорт» — частное предприятие, которое занимается экспортом оружия и военной техники Южной Америки, Азии и т.д.

 
Теги: Минск
 
 
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По его мнению, «если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять», белорусские власти должны симметрично ответить.
 
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