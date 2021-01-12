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Лукашенко назвал «бандитскими» санкции в отношении белорусских предприятий и потребовал отреагировать
12.01.2021 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко анонсировал ответные санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в «черный список» Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. Фрагмент совещания
— Пара-тройка предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (обращаясь к вице-премьеру Юрию Назарову — прим. TUT.BY), мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть — какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать, — заявил Лукашенко.
По его мнению, «если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять», белорусские власти должны симметрично ответить.
— Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы! Но тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, «Амкодор» и так далее, еще там одно-два, мы должны их поддержать, — добавил он.
Напомним, 17 декабря прошлого года Евросоюз
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Лукашенко назвал «бандитскими» санкции в отношении белорусских предприятий и потребовал отреагировать
По его мнению, «если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять», белорусские власти должны симметрично ответить.
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