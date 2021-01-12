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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Великий камень" планирует до конца года привлечь около 17 новых резидентов За 2020 год численность участников парка выросла на 13 проектов. Стоит отметить, что сегодня "Великий камень" - это перспективная площадка для инновационной продукции...

За 2020 год численность участников парка выросла на 13 проектов. Стоит отметить, что сегодня "Великий камень" - это перспективная площадка для инновационной продукции и привлечения международного капитала, в нем зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран мира. Проекту уже 5 лет с общим объемом заявленных инвестиций 1 миллиард 200 миллионов долларов.