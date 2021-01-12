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"Великий камень" планирует до конца года привлечь около 17 новых резидентов
12.01.2021 12:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЗа 2020 год численность участников парка выросла на 13 проектов. Стоит отметить, что сегодня "Великий камень" - это перспективная площадка для инновационной продукции и привлечения международного капитала, в нем зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран мира. Проекту уже 5 лет с общим объемом заявленных инвестиций 1 миллиард 200 миллионов долларов.
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За 2020 год численность участников парка выросла на 13 проектов. Стоит отметить, что сегодня "Великий камень" - это перспективная площадка для инновационной продукции...
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