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"Великий камень" планирует до конца года привлечь около 17 новых резидентов

12.01.2021 12:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

За 2020 год численность участников парка выросла на 13 проектов. Стоит отметить, что сегодня "Великий камень" - это перспективная площадка для инновационной продукции и привлечения международного капитала, в нем зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран мира. Проекту уже 5 лет с общим объемом заявленных инвестиций 1 миллиард 200 миллионов долларов. 
 
 
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За 2020 год численность участников парка выросла на 13 проектов. Стоит отметить, что сегодня "Великий камень" - это перспективная площадка для инновационной продукции...
 
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