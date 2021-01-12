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Белорусская промышленность: борьба за внутренние и внешние рынки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие машиностроения - одна из главных задач государства Об этом сегодня шла речь во Дворце Независимости на встрече президента с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. В этой...

Об этом сегодня шла речь во Дворце Независимости на встрече президента с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.В этой сфере задействован примерно каждый пятый белорус, и она создает 21 % ВВП страны. Отсюда и такое внимание Александра Лукашенко, ведь опять же на машиностроении завязаны транспорт, логистика и другие звенья экономики. Глава государства подчеркнул: если надо - помощь будет. Но главная цель - зарабатывать самостоятельно.Выпускать много техники белорусский производитель умеет. Необходимо подтянуть и качество продукции. Ведь оно – главный козырь на экспортном рынке, борьба за контракты остра как никогда. Тем более на отечественную технику давят и при помощи не совсем честных методов – тех же санкций. Тут Александр Лукашенко предлагает предприятиям помощь юристов и дипломатов. Обратил внимание президент и на проблемные проекты: это бумажные фабрики в Шклове и Добруше, а также Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Гиганты, призванные генерировать хорошую валютную прибыль, который год лишь раскачиваются и находятся в статусе перспективных.