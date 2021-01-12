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Цены на золото стремительно уходят в минус

12.01.2021 12:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Стоимость февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась до 1832,5 доллара за тройскую унцию. По словам аналитиков, на стоимость золота оказывает влияние курс доллара, который делает его менее доступным для инвесторов.
 
 
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Стоимость февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась до 1832,5 доллара за тройскую унцию. По словам аналитиков, на стоимость золота оказывает...
 
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