|
Цены на золото стремительно уходят в минус
12.01.2021 12:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСтоимость февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась до 1832,5 доллара за тройскую унцию. По словам аналитиков, на стоимость золота оказывает влияние курс доллара, который делает его менее доступным для инвесторов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась до 1832,5 доллара за тройскую унцию. По словам аналитиков, на стоимость золота оказывает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)