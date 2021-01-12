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Лукашенко обсудит с руководством России допуск предприятий к госзакупкам

12.01.2021 12:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Глава государства принял с докладами во Дворце Независимости вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика и заявил о желании сформулировать принципиальные вопросы для российского руководства.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Александр Лукашенко потребовал от профильных руководителей доложить, как выглядит обстановка с допуском белорусских предприятий к государственным закупкам в России, потому что для него это принципиально.

"Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам", - цитирует президента БелТА.

После чего обратил внимание, что ничего не получится без повышения качества белорусской продукции. В связи с этим в начале новой пятилетки этому будет уделено особое внимание.

Причем белорусский лидер констатировал, что часть производителей повысила качество своей продукции, а некоторые наоборот - его понизили.

"Я так понимаю, это, прежде всего, рекламации, которые поступают на продукцию", - особо отметил Александр Лукашенко.

В свою очередь Петр Пархомчик пояснил, что это по большей части относится к новым видам продукции, выпуск которых был недавно освоен.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти апеллируют к договоренностям, которые были достигнуты в прошлом году на двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи.
 
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