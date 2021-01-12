Курсы валют: доллар и российский рубль пошли в рост

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Российский рубль и доллар США прибавили в цене, евро незначительно подешевел, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) во вторник.

По данным БВФБ на 11:54, доллар прибавил в стоимости 0,08%, российский рубль – 0,3%, а евро подешевел на 0,04%.

Нацбанк Беларуси установил во вторник следующие курсы основных валют:

- 1 евро – 3,14 белорусского рубля,

- 1 доллар – 2,58 белорусского рубля,

- 100 российских рублей – 3,46 белорусского рубля.

Чего ждать в 2021-м году?

Известный экономический эксперт Ярослав Романчук сказал Sputnik Беларусь, что для Беларуси 2021-й станет годом несделанной работы над ошибками. По его словам, ВВП страны может упасть от 3 до 4%.

Экономист считает, что для Беларуси сейчас критически важно остановиться и подумать о перезагрузке экономики и всех институтов развития, "ведь долговое бремя как удавка будет тянуть нас вниз, и в этих условиях крайне важен спрос на критическое мышление".

По прогнозу экономиста , средняя заработная плата по стране по итогам 2021 года будет составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30.

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