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Курсы валют: доллар и российский рубль пошли в рост
12.01.2021 12:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Российский рубль и доллар США прибавили в цене, евро незначительно подешевел, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) во вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным БВФБ на 11:54, доллар прибавил в стоимости 0,08%, российский рубль – 0,3%, а евро подешевел на 0,04%.
Нацбанк Беларуси установил во вторник следующие курсы основных валют:
- 1 евро – 3,14 белорусского рубля,
- 1 доллар – 2,58 белорусского рубля,
- 100 российских рублей – 3,46 белорусского рубля.
Чего ждать в 2021-м году?
Известный экономический эксперт Ярослав Романчук сказал Sputnik Беларусь, что для Беларуси 2021-й станет годом несделанной работы над ошибками. По его словам, ВВП страны может упасть от 3 до 4%.
Экономист считает, что для Беларуси сейчас критически важно остановиться и подумать о перезагрузке экономики и всех институтов развития, "ведь долговое бремя как удавка будет тянуть нас вниз, и в этих условиях крайне важен спрос на критическое мышление".
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Американская валюта и российский рубль подорожали на торгах во вторник, евро подешевел по отношению к белорусскому рублю.
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