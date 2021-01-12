Глава МИД Украины: менторские нотки «старших товарищей» с белорусской стороны неуместны

Источник материала: Tut.by

Поучительный тон в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны Александра Лукашенко недопустим. Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес Зеленского во время интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде, пишет interfax.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными… Он (Лукашенко. — ИФ) — известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией, — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1» во вторник.

Во время интервью Лукашенко заявил, что «не держит зла» на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной.

— Я бы косо на него [Зеленского] не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек, — сказал Лукашенко.