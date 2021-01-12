Почему захворавший накануне суда бизнесмен из «дела медиков» покинул Беларусь?

Источник материала: Tut.by

Когда в августе 2019 года в суде стали рассматривать громкое «дело медиков», один из обвиняемых в даче взятки, бизнесмен Алексей Сычев, по факсу сообщил, что прийти не сможет, поскольку находится в витебской больнице. Его дело выделили в отдельное производство, судебный процесс прошел, а про Сычева все забыли. В конце 2020 года стали распространяться слухи об эмиграции бизнесмена в Словакию.



Фото: Алексей Пискун, probusiness.by

Как врач стал бизнесменом

Алексей Сычев окончил Витебский государственный медицинский институт по специальности «детский хирург». Но врачом был недолго. В начале 1990-х подался в бизнес, зарегистрировав в Витебске компанию «ВитВар». В течение 10 лет эта компания стала одним из крупных дистрибьюторов лекарств в Беларуси. Сычев одновременно создавал смежные бизнесы в областном центре — аптеки и медцентры.

Алексей Сычев также думал о создании в Витебской области собственного производства лекарств. Окончательно он до этого дозрел в 2012 году после посещения российской фармкомпании «Биокад». Так на свет появилось предприятие «Нативита», которое учредили компании из Беларуси, Словакии, Литвы и Индии. Структуры Сычева получили долю в 43%, литовцы из ZIAvalda — 42%, индийская Natco Pharma — 15%. Инвестиционный проект по выпуску препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний оценивался в 15 млн долларов. Почти всю сумму выделили зарубежные инвесторы.

В итоге в 2016 году современный завод возник на месте старого цеха железобетонных конструкций в горпоселке Бешенковичи. Местные власти передали «Нативите» это здание безвозмездно. «Биокад» стал «стратегическим партнером» «Нативиты».

— Новое производство в Витебской области позволит стране сэкономить бюджетные средства, которые сегодня выделяются на приобретение этих продуктов. Кроме того, наши специалисты, используя опыт «Биокада», научатся работать как в исследовательской сфере, так и в производстве этих высокотехнологичных продуктов, — говорил Алексей Сычев.



Фото: nativita.by

«Нативита» надеялась быстро получить регистрацию максимально большого количества препаратов, чтобы «войти с широкой номенклатурой собственного производства, заменить дорогостоящий импорт». «По качеству наши лекарства не будут уступать зарубежным аналогам, а стоить — гораздо меньше. Мы много переплачиваем за бренд», — уверял Сычев.

Цена импортозамещения

Пока завод строился, «Нативита» регистрировала, производила на аутсорсинге и продавала свои лекарства.

— Фасуем и упаковываем их на белорусском предприятии «Академфарм» под нашим товарным знаком. В дальнейшем они будут выпускаться на фармзаводе. Если бы мы ждали его запуска, то начали бы продажи наших продуктов не раньше чем через два года после его ввода в эксплуатацию, — говорил Алексей Сычев в 2016 году.

По итогам 2017 года «Нативита» стала одними из крупнейших поставщиков лекарственных средств для бюджетных организаций, писал «Ежедневник».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2020 году на телеканале «Белсат» вышли материалы, из которых следовало, что «Нативита» в течение нескольких лет переупаковывала на «Академфарме» препараты «Биокада» и продавала их в Беларуси по ценам, которые были в несколько раз выше российских.

В компании «Нативита» сказали, что такие выводы не соответствуют действительности.

— Сравнивать стоимость лекарства в розничной сети и сформированную по результатам государственных закупок некорректно, поскольку в аптеке препарат может продаваться по сниженным ценам, так как, например, истекает срок годности, это может быть контрафактная продукция (которая, к сожалению, периодически выявляется в российских аптеках), — сказали TUT.BY в «Нативите». — Сравнение стоимости препаратов всегда проводится в разрезе оптовая цена с оптовой ценой либо розничная цена с розничной, при этом учитывается объем закупки лекарственного средства, остаточный срок годности, финансовые условия работы поставщика (отсрочка платежа, финансовые скидки и т.д.).

В компании считают, что авторы «Белсата» «намеренно манипулируют периодами реализации и ценами за различные дозировки, вводя в заблуждение зрителей и навязывая им выводы о якобы значительно завышенных ценах на конкретное лекарственное средство в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности». В качестве примера приводят утверждение, что в 2015 году «Белфармация» закупила «Ритуксимаб» у «Нативиты» по 850 долларов за упаковку. А в российских аптеках он сейчас стоит около 400 долларов.

«Сейчас», то есть в 2020 году, «Нативита» поставляла «Белфармации» лекарственное средство Р-Маб («Ритуксимаб») по цене 95,1 белорусского рубля за 1 флакон дозировки 10 мл/мг 10 мл и 460,74 белорусского рубля за 1 флакон дозировки 10 мг/мл 50 мл, что по курсу Нацбанка на 5 марта, когда проводился электронный аукцион, составляет 42,63 доллара и 206,51 доллара за 1 флакон соответственно. «Таким образом стоимость „Ритуксимаба“ не вдвое больше, чем в российских аптеках, а вдвое меньше», — отмечают в «Нативите».

Вместе с тем в компании признали, что трансфер технологий, процесс регистрации препаратов, получение сертификатов GMP и опытно-промышленное производство заняли гораздо больше времени, чем планировалось изначально. В итоге только в 2019 году удалось начать полноценный выпуск лекарств в Бешенковичах.

— В 2020 году выпущено 46 серий лекарственных препаратов, из них 7 серий по полному циклу. На предприятии ведется собственная фармацевтическая разработка двух препаратов, — сообщили в «Нативите».

Вложения в пляжный футбол и фигурное катание

«Белсат» также утверждает, что полученная «при показном импортозамещении» лекарств прибыль разошлась через «подозрительные схемы на счета фирм-прокладок». В «Нативите» это утверждение «вызвало крайнее недоумение». В компании пояснили, что «Белфармация» перечисляла «Нативите» средства на счета в белорусских банках.

— С поступивших сумм в бюджет Беларуси уплачены налоги за период с 2017 года в общей сумме 7,36 млн белорусских рублей. Что касается участников СООО «Нативита», то они за весь период работы компании еще ни разу не получили дивиденды. Вся чистая прибыль направляется на финансирование деятельности компании, т.е. остается в Беларуси, — отметили в «Нативите», где в трех офисах в Минске, Витебске и Бешенковичах работает более 160 человек.

Все это время семья Алексея Сычева позиционировала себя социально ответственной и вкладывала средства в спорт.

Сычев в начале 2010-го возглавил Федерацию пляжного футбола. На тот момент в Беларуси было лишь несколько площадок для этого вида спорта. В 2020 году стало 15 площадок и 10 стадионов. За прошедшее время сборная Беларуси, в ряды которой удалось пригласить иностранных тренеров, в мировом рейтинге поднялась с 49-го места на 15-е, а в 2019-м впервые сыграла в финальной части чемпионата мира. С 2015 по 2020 годы сборная Беларуси является постоянным участником Суперфинала Евролиги. Лучший результат (в разные годы) — 5-е место. В «Нативите» сообщили, что «ежегодно за счет партнеров и спонсоров удалось привлекать в среднем около 400 тысяч белорусских рублей», а сам Сычев «возглавлял федерацию на общественных началах».



Фото: Игорь Матвеев

Жена Сычева Светлана Головкина в 2016 году стала у руля Федерации по фигурному катанию на коньках Витебской области. Она пригласила на работу в областном центре российских тренера и спортсменов. Позже ей поставили в упрек , что лед отдала на откуп иностранцам и фигуристке Марии Сычевой, то есть своей дочери.

Отношения с чиновниками

Власти Беларуси нацеливали участников фармрынка на развитие импортозамещающих производств. Вместе с тем белорусские производители хотели бы получить определенные преференции, чтобы можно было исполнять поставленные задачи. В частности, внедрить институт специнвестконтрактов, который действует в России. Одним из лоббистов инициативы по закупке гарантированных объемов лекарств выступал как раз Алексей Сычев. Бизнесмен говорил TUT.BY, что «речь идет об инновационных продуктах и которые закупаются за бюджетные деньги».

Но такая инициатива не получила поддержки.

Стоит сказать, что Алексею Сычеву удавалось сохранять хорошие отношения с номенклатурой, чтобы вести диалог и отстаивать интересы бизнеса. Более 10 лет он избирался руководителем Ассоциации международных фармацевтических производителей и был председателем Комитета по обращению лекарственных средств при деловом центре экономического развития СНГ.

На открытии завода «Нативиты» в Бешенковичах в 2016 году присутствовал Михаил Мясникович, который на момент начала реализации проекта был премьер-министром, а затем стал председателем Совета Республики. «Это первый такой проект в Беларуси, единственный у нас медико-фармацевтический кластер», — нахваливал новый завод Мясникович. По его словам, у «Нативиты» — «мощное импортозамещающее предприятие», у которого «хорошая перспектива».



Фото: Игорь Матвеев

«Белсат» обратил внимание на отношения Алексея Сычева с экс-министром здравоохранения Василием Жарко, который никак не пострадал от именно при нем открывшегося громкого коррупционного дела. Речь идет о квартире в Минске, которая принадлежала дочери Жарко, а два года назад была подарена сыну Сычева.

В компании «Нативита» уточнили, что в 2011 году жена Сычева Светлана Головкина купила у дочери Жарко квартиру на Немиге «по рыночной стоимости». Спустя 7 лет данная квартира «была подарена Головкиной своему сыну Федору».

Суд да дело

Данные отношения не оберегли бизнесмена от преследования силовиков. Сычев фигурировал в резонансном «деле медиков». Во время начала судебного процесса в августе 2019 года выяснилось, что предприниматель, которого обвиняли в даче взятки, по факсу сообщил , что прийти не сможет, так как лежит в витебской больнице, где ему сделали операцию. В итоге «дело Сычева» приостановили до его выздоровления и выделили в отдельное производство, процесс в отношении остальных фигурантов продолжался.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По поводу того, что случилось потом, проходит противоречивая информация. В компании «Нативита» заявили, что в феврале 2020 года суд рассмотрел дело в отношении Алексея Сычева и вынес «приговор, предусматривающий уплату значительной суммы штрафа». Бизнесмен «полностью уплатил штраф». Его размер в «Нативите» не назвали. Получить комментарий в Мингорсуде не удалось.

Вскоре после этого Алексей Сычев уехал в Словакию, с которой начал активно сотрудничать, когда только создал компанию «ВитВар», а в 2013 году стал почетным консулом Словакии в Витебске.

В ноябре 2020 года Сычев прислал в федерацию пляжного футбола заявление об отставке, так как не может уделять виду спорта в Беларуси много внимания, находясь в Словакии. «Возглавлять федерацию — это общественная нагрузка, которая предполагает работу в стране, а он здесь больше не работает», — пояснил источник из окружения бизнесмена.

Его сын Владимир стал исполнительным директором «Нативиты» за полгода до того, как начались сложности у отца. В 2016 году литовские инвесторы ZIAvalda получили контроль над компанией. Алексею Сычеву принадлежит 7,5% «Нативиты», словацкой «Инвестфарме» — 20%, Natco Pharma — 15%. В феврале 2020 года пост гендиректора «Нативиты» занял Томас Годелис. «ВитВаром» же сейчас владеют жена и сын Сычева.