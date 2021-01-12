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Директивное кредитование хотели закончить в 2020-м, но в итоге рост в 3,2 раза. Кому пошли деньги?

12.01.2021 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директивное кредитование в Беларуси должно было закончиться в 2020 году, и его объемы последовательно сокращали с 2016 года. Но план кредитования этого года оказался существенно увеличен: с 740 млн рублей, утвержденных в начале года, до 2,4 млрд рублей в итоговом документе с учетом всех корректировок, утвержденным постановлением Совмина № 802 от 31 декабря, опубликованным Национальным правовым порталом. Это в три раза выше уровня 2019 года, хотя после 2020 года планировалось и вовсе от директивного кредитования отказаться.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Самый большой рост лимитов по сравнению с первоначальным планом произошел по объемам кредитования субъектов хозяйствования по решениям президента. Вместо первоначальной суммы 335,3 млн рублей итоговая сумма оказалась — 1,8 млрд рублей.

Кредитование по госпрограммам по сравнению с планом выросло на 41% до 529 млн рублей.

Интересно, что постановлением правительства было оговорено, что кредитование в объемах, превышающих лимиты директивного кредитования, и по направлениям директивного кредитования, не предусмотренным этим постановлением, осуществляется без господдержки, если иное не установлено законодательными актами.

Как ранее сообщалось, правительство последовательно снижает объемы директивного кредитования, на чем настаивали международные эксперты. К примеру, если в 2016 году лимит директивного кредитования составлял 2,8 млрд рублей, то в 2017-м он снизился до 1,9 млрд рублей, в 2018-м — еще на треть до 1,24 млрд рублей.

По оценкам МВФ, в 2011—2014 годах ежегодно объем выдачи директивных кредитов составлял в Беларуси от 4% до 9% ВВП. В 2015 году Национальный банк заявлял, что более 40% кредитного портфеля банков сформировано из директивных кредитов.

 
 
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Самый большой рост лимитов по сравнению с первоначальным планом произошел по объемам кредитования субъектов хозяйствования по решениям президента.
 
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