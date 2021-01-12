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Посмотрите, как в Уручье строятся дома для военных и многодетных. Цена «квадрата» $534 и $545
12.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Заказчиком строительства домов выступает УКС Центрального района, генподрядчиком – ОАО «МАПИД». Строительство начато в сентябре 2020 года, завершить проект и сдать объекты в эксплуатацию планируется в феврале 2022-го.
Кроме жилых односекционных домов по 19 этажей серии МАПИДа М111-90 проектом предусмотрено строительство открытой стоянки на 160 машиномест, крытой велопарковки на 12 мест, повысительной насосной и трансформаторной подстанции.
Наружные стены жилых домов выполняются из трехслойных железобетонных панелей толщиной 300 мм с внутренним слоем утеплителя, а внутренние стены и перегородки – из сборных железобетонных панелей.
Жилой дом №1 по генплану рассчитан на 113 квартир. На типовом этаже запроектированы по 6 жилых помещений. В жилом доме №2 по генплану будет 132 квартиры. На типовом этаже размещаются по 7 квартир.
Все жилые помещения сдаются с внутренней отделкой, которая предусматривает оклейку обоями стен, покраску акриловой краской потолков и покрытие линолеумом пола.
В домах 80%, или 190 квартир, предназначены для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы. Остальные 20%, или 55 квартир, отданы состоящим на квартирном учете в администрациях районов Минска нуждающимся гражданам, в первую очередь многодетным семьям (в том числе ветеранам боевых действий на территории других государств).
Общая площадь однокомнатных квартир составляет от 44,92 до 45,17 кв.м, двухкомнатных - от 60,32 до 60,57 кв.м, трехкомнатных - от 77,8 до 78,05 кв.м и четырехкомнатных квартир - от 106,16 до 106,41 кв.м.
Документы для заключения договоров долевого строительства понаправлениям администраций районов г. Минска или Министерства обороны УКС Центрального района стал принимать с 8 октября 2020 года. Как сообщили корреспонденту realt.byв офисе заказчика, прием документов на строительство квартир продолжается.
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