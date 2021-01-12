Посмотрите, как в Уручье строятся дома для военных и многодетных. Цена «квадрата» $534 и $545

Общая площадь однокомнатных квартир составляет от 44,92 до 45,17 кв.м, двухкомнатных - от 60,32 до 60,57 кв.м, трехкомнатных - от 77,8 до 78,05 кв.м и четырехкомнатных квартир - от 106,16 до 106,41 кв.м.

Купить новую квартиру у застройщика в жилом доме № 1 для нормативной площади можно за 1 373,58 руб., для площади, превышающей нормативную, – за 2 400 руб. В жилом доме № 2 квартиры предложены по 1 398,92/руб. кв.м для нормативной площади и 2400 руб./кв.м для сверхнормативной площади.

Документы для заключения договоров долевого строительства понаправлениям администраций районов г. Минска или Министерства обороны УКС Центрального района стал принимать с 8 октября 2020 года. Как сообщили корреспонденту realt.byв офисе заказчика, прием документов на строительство квартир продолжается.