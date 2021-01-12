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Посмотрите, как в Уручье строятся дома для военных и многодетных. Цена «квадрата» $534 и $545

12.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Посмотрите, как в Уручье строятся дома для военных и многодетных. Цена «квадрата» 4 и 5

Заказчиком строительства домов выступает УКС Центрального района, генподрядчиком – ОАО «МАПИД». Строительство начато в сентябре 2020 года, завершить проект и сдать объекты в эксплуатацию планируется в феврале 2022-го.

Кроме жилых односекционных домов по 19 этажей серии МАПИДа М111-90 проектом предусмотрено строительство открытой стоянки на 160 машиномест, крытой велопарковки на 12 мест, повысительной насосной и трансформаторной подстанции.

Посмотрите, как в Уручье строятся дома для военных и многодетных. Цена «квадрата» 4 и 5

Наружные стены жилых домов выполняются из трехслойных железобетонных панелей толщиной 300 мм с внутренним слоем утеплителя, а внутренние стены и перегородки – из сборных железобетонных панелей.

Жилой дом №1 по генплану рассчитан на 113 квартир. На типовом этаже запроектированы по 6 жилых помещений. В жилом доме №2 по генплану будет 132 квартиры. На типовом этаже размещаются по 7 квартир.

Посмотрите, как в Уручье строятся дома для военных и многодетных. Цена «квадрата» 4 и 5

Все жилые помещения сдаются с внутренней отделкой, которая предусматривает оклейку обоями стен, покраску акриловой краской потолков и покрытие линолеумом пола.

В домах 80%, или 190 квартир, предназначены для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы. Остальные 20%, или 55 квартир, отданы состоящим на квартирном учете в администрациях районов Минска нуждающимся гражданам, в первую очередь многодетным семьям (в том числе ветеранам боевых действий на территории других государств).

Посмотрите, как в Уручье строятся дома для военных и многодетных. Цена «квадрата» 4 и 5
Посмотрите, как в Уручье строятся дома для военных и многодетных. Цена «квадрата» 4 и 5

Общая площадь однокомнатных квартир составляет от 44,92 до 45,17 кв.м, двухкомнатных - от 60,32 до 60,57 кв.м, трехкомнатных - от 77,8 до 78,05 кв.м и четырехкомнатных квартир - от 106,16 до 106,41 кв.м.

Купить новую квартиру у застройщика в жилом доме № 1 для нормативной площади можно за 1 373,58 руб., для площади, превышающей нормативную, – за 2 400 руб. В жилом доме № 2 квартиры предложены по 1 398,92/руб. кв.м  для нормативной площади и 2400 руб./кв.м для сверхнормативной площади.

Документы для заключения договоров долевого строительства понаправлениям администраций районов г. Минска или Министерства обороны УКС Центрального района стал принимать с 8 октября 2020 года. Как сообщили корреспонденту realt.byв офисе заказчика, прием документов на строительство квартир продолжается.

Посмотрите, как в Уручье строятся дома для военных и многодетных. Цена «квадрата» 4 и 5

 
Теги: Минск
 
 
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В Первомайском районе Минска, в границах квартала №2 поселка Восточный долевым способом ведется строительство двух высоток по 19 этажей. Квартиры предназначены...
 
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