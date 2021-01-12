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Сейм Литвы не хочет платить субсидии работникам санатория Belorus

12.01.2021 14:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Комитет Сейма Литвы по социальным вопросам и труду отказал "Союза крестьян и зеленых Литвы" в выплатах субсидий работникам санатория Belorus ("Беларусь"), который попал под санкции Евросоюза.

Такое решение было принято во вторник – лишь четыре парламентария высказались за выплату субсидий, восемь воздержались. На прошлой неделе комитет также отклонил предложение о выплате, однако позже согласился, чтобы работникам санатория выделили спецвыплаты за применение санкций.

© Photo : Sanatoriums
Увольняющимся работникам санатория Belorus могут оказать финпомощь

Субсидии санаторию были заблокированы после того, как Евросоюз ввел санкции в отношении ГХУ Управделами президента Беларуси, которому принадлежит учреждение. Поправки к закону, который легализует пособие уволенным работникам в случае применения санкций, Сейм, как ожидается, примет в четверг.

Сумма выплат должна составить 77,58% от размера средних зарплат двух работников, но не превысит 2890 евро. Есть вариант также с двумя средними зарплатами по стране, сейчас она составляет 1443 евро. Для тех сотрудников, которые не проработали в компании год, пособие приравняют к среднему доходу, но опять же не более 2890 евро.

Swedebank заморозил счета санатория "Беларусь" после вступления в силу третьего пакета санкций ЕС в отношении белорусских властей, после чего сотрудники остались без зарплаты. Такой случай – первый в истории Литвы.

Руководитель санатория Илья Епифанов ранее сообщал, что вместе с налогами государству и зарплатами работников переводимая сумма превышает 300 тысяч евро.

Кабмин Литвы также готовит план помощи работникам санатория в дальнейшем. Ожидается, что на этой неделе президент Гитанас Науседа обсудит ситуацию с санаторием с главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом. Науседа отмечал, что санкции ЕС в отношении Беларуси не должны ухудшать положение литовских граждан или компаний.

Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае – медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, в том числе более 6,5 тысячи несовершеннолетних.

 
Теги: Минск
 
 
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Это уже второй раз, когда комитет по труду блокирует выплаты работникам учреждения, однако на прошлой неделе субсидии все же разрешили.
 
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