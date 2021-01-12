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«Нашим протестунам надо сказать». Лукашенко ознакомили с итогами работы промышленности
12.01.2021 14:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко принял с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика. Обсудили итоги работы промышленности за год. Лукашенко также потребовал доложить о планах на ближайшее время и пятилетку в целом,
— Естественно, планы будущего года. Именно планы. Не какие-то там прогнозы. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать. Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят, — заявил он.
По словам Юрия Назарова, в целом в промышленности в прошлом году объем производства к показателю 2019 года составил 99,3%.
— Мы 98% ожидали летом, но немножко подтянули.
Назаров заявил, что несмотря на трудный год, некоторым отраслям и предприятиям удалось планы перевыполнить. И привел в пример концерн «Беллесбумпром», который работает на местном сырье, «то, что вы всегда говорили, что независимо от нефти, газа, договоренностей с кем-то есть свое сырье, пускай его в переработку, получай качественный продукт, экспортируй и продавай».
— Это важно, что ты сказал. Нашим этим протестунам и тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5% (в трудные годы), и экспорт уйдет со свистом. И деревообработка. А то нам: куда, деньги не туда вкладываем… Она сегодня нас спасает и дает результат, и мы перерабатываем местное сырье. И по производству, и по экспорту добавили. То есть там, куда мы вложились и уделили особое внимание, мы получили отдачу, — заявил Лукашенко.
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Обсудили итоги работы промышленности за год. Лукашенко также потребовал доложить о планах на ближайшее время и пятилетку в целом.
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