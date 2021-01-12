«Нашим протестунам надо сказать». Лукашенко ознакомили с итогами работы промышленности

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика. Обсудили итоги работы промышленности за год. Лукашенко также потребовал доложить о планах на ближайшее время и пятилетку в целом, сообщает пресс-служба.



Иллюстративное фото. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Естественно, планы будущего года. Именно планы. Не какие-то там прогнозы. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать. Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят, — заявил он.

По словам Юрия Назарова, в целом в промышленности в прошлом году объем производства к показателю 2019 года составил 99,3%.

— Мы 98% ожидали летом, но немножко подтянули.

Назаров заявил, что несмотря на трудный год, некоторым отраслям и предприятиям удалось планы перевыполнить. И привел в пример концерн «Беллесбумпром», который работает на местном сырье, «то, что вы всегда говорили, что независимо от нефти, газа, договоренностей с кем-то есть свое сырье, пускай его в переработку, получай качественный продукт, экспортируй и продавай».

— Это важно, что ты сказал. Нашим этим протестунам и тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5% (в трудные годы), и экспорт уйдет со свистом. И деревообработка. А то нам: куда, деньги не туда вкладываем… Она сегодня нас спасает и дает результат, и мы перерабатываем местное сырье. И по производству, и по экспорту добавили. То есть там, куда мы вложились и уделили особое внимание, мы получили отдачу, — заявил Лукашенко.

Чем еще интересовался Лукашенко:

Как обстоят дела в плане допуска отечественных предприятий к госзакупкам в Российской Федерации: «Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам».

Что с качеством продукции: «Ничего мы не сделаем, если не будем повышать качество продукции. Вы сами отмечаете этот вопрос. Мы очень много говорили. Думаю, что особенно в этом, стартовом, году пятилетки нам надо особое внимание обратить на качество».

Проблемные проекты: бумажные фабрики в Шклове и Добруше, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, а также строительстве нового комплекса по производству азотных удобрений на площадке «Гродно Азота». «Как будем строить, за какие деньги, с кем? Но если мы решили построить, значит надо строить, если это перспективное предприятие. Это будет основное предприятие на пятилетку. Конечно, пять лет мы его строить не будем, но тем не менее надо современное предприятие по производству азотных удобрений построить».

Также Лукашенко приказал поддержать предприятия, попавшие в черный список Евросоюза, и анонсировал ответные санкции в отношении стран Запада.