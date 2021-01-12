ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк Беларуси за 2020 год увеличил золотой запас до 43,2 тонны

12.01.2021 15:43 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Золотой запас Национального банка Беларуси за 2020 год вырос на 1 тонну и по данным на 1 января 2021 года составляет 43,2 тонны. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Судя по статистике Нацбанка, золотой запас за 5 лет увеличился на 5,1 тонны, а за 10 лет - на 13 тонн. Каждый год последней пятилетки прирост составлял по одной тонне в год, а самое резкое увеличение запасов было по итогам 2004 года - 8,7 тонн за год.

«Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Республики Беларусь к способности Национального банка и Правительства Республики Беларусь выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику», - заявляют в пресс-службе банка.

Золотой запас включает в себя драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Нацбанка и являющиеся частью Госфонда драгметаллов и драгоценных камней.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом. Они включаются в ЗВР Беларуси.

Напомним, за 2020 год республиканский ЗВР сократились на 1,9 млрд долларов, или на 20,5%. По данным на 1 декабря прошедшего года ЗВР составили 7 376,3 млн долларов, за ноябрь они снизились на 109,2 млн долларов или на 1,5%. В октябре ЗВР выросли на 164,2 млн долларов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотой запас Национального банка Беларуси за 2020 год вырос на 1 тонну и по данным на 1 января 2021 года составляет 43,2 тонны. Об этом сообщает пресс-служба банка.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сейм Литвы не хочет платить субсидии работникам санатория Belorus
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by