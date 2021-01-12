Нацбанк Беларуси за 2020 год увеличил золотой запас до 43,2 тонны

Золотой запас Национального банка Беларуси за 2020 год вырос на 1 тонну и по данным на 1 января 2021 года составляет 43,2 тонны. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Судя по статистике Нацбанка, золотой запас за 5 лет увеличился на 5,1 тонны, а за 10 лет - на 13 тонн. Каждый год последней пятилетки прирост составлял по одной тонне в год, а самое резкое увеличение запасов было по итогам 2004 года - 8,7 тонн за год.

«Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Республики Беларусь к способности Национального банка и Правительства Республики Беларусь выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику», - заявляют в пресс-службе банка.

Золотой запас включает в себя драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Нацбанка и являющиеся частью Госфонда драгметаллов и драгоценных камней.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом. Они включаются в ЗВР Беларуси.