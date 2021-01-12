Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Работники санатория Belorus ("Беларусь") в Друскининкае получили зарплату за декабрь 6 января, об этом Sputnik сообщил главный врач санатория Илья Епифанов.

"Нам удалось поддержать людей. Банк по нашей просьбе с наших счетов перечислил людям заработную плату, а также все необходимые налоги – подоходный и, так называемый, "социальный" налог. Были приложены невероятные усилия. Но счета по-прежнему заблокированы", - сказал Епифанов.

Зарплату перечислили всем сотрудникам – как гражданам Литвы, так и работникам из Беларуси. Планировалось, что положенные выплаты люди получат 31 декабря, но на новогодние праздники они остались без денег.

"Люди, конечно, обиделись. Да, отнеслись с пониманием, конечно, мы старались сделать все, что от нас зависит. Мы и дальше будем пробовать все возможные законные способы, чтобы добиться правды и справедливости", - говорит главврач.

Санкции и последствия

Главврач санатория крайне раздосадован сложившейся ситуацией и до сих пор не может найти объяснения действиям банка. Конечно, зарплату удалось выплатить, но у санатория есть и другие обязательства, которые он пока не может выполнять из-за заморозки счетов.

"Мы солидная организация, имеющая очень высокий имидж и хорошее доброе имя. Мы никогда никого не подводили: ни своих поставщиков, ни своих партнеров. Мы всегда старались, чтобы хорошо было всем: и нам, и клиентам, и деткам. И мы этим очень дорожим. Сейчас нам связали руки, и мы не можем быть такими, какими были раньше. И это, я считаю, самая большая трагедия и глупость, которая может только быть", - с досадой говорит Епифанов.

Протесты в Друскининкае

Сегодня сотрудники санатория "Беларусь" вышли на санкционированную акцию , выступая против заморозки счетов медучреждения.

В автопротесте приняло участие 130 машин. Вдоль забора были вывешены плакаты с осуждениями действий в отношении санатория. Как рассказали очевидцы, люди требовали оставить в покое санаторий и разрешить им "и дальше работать на благо как литовского, так и белорусского народа".

Безосновательные меры

Счета санатория "Беларусь", который располагается в Друскининкае, 18 декабря оказались заморожены. Банк Swedbank принял такое решение в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. Но санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из которых 87% – литовцы.

Руководство санатория ранее поясняло: такие действия банка абсолютно беспочвенны , ведь деятельность медучреждения регламентируется уставом, согласно которому вся прибыль идет исключительно на укрепление материально технической базы, никаким образом не отправляясь в казну белорусского государства.

Позже мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал заморозку счетов абсурдом, а президент Литвы Гитанас Науседа призвал помочь работникам санатория.

Комитет Сейма Литвы по социальным вопросам и труду 12 января отказал "Союзу крестьян и зеленых Литвы" в выплатах субсидий работникам санатория "Беларусь", который попал под санкции Евросоюза. На прошлой неделе комитет также отклонил предложение о выплате, однако позже согласился, чтобы работникам санатория выделили средства за применение санкций.

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