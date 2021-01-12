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«Виталюр» строит новый завод по переработке рыбы
12.01.2021 19:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания «Виталюр» намерена в течение 2021 года построить в промузле «Колядичи» производство по переработке рыбы и морепродуктов, сообщил агентству «
По его словам, производственная мощность нового завода составит 20,5 тонн в сутки. Будут созданы 93 новых рабочих места.
В настоящее время в промзоне «Колядичи» уже выполнены работы по устройству фундаментов, железобетонного каркаса, несущих металлических конструкций, готовится снование под устройство бетонных полов, ведутся работы по устройству кровли, ограждающих наружных конструкций, прокладке внутренних сетей канализации.
Переработкой рыбы в Беларуси занимается несколько десятков предприятий, крупнейшие из них «Санта Бремор», «Леор Пластик», «Белвнешрыбторг», «Вкус Рыбы Плюс» и другие.
Компанию «Виталюр» в начале 90-х
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В настоящее время в промзоне «Колядичи» уже выполнены работы по устройству фундаментов, железобетонного каркаса, несущих металлических конструкций
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