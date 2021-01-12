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Президент дал понять: интересуют не прогнозы - важен результат и конкретный план

В начале беседы президент дал понять: интересуют не прогнозы - важен результат и конкретный план: как будем развивать машиностроение и что необходимо сделать для помощи предприятиям. Эта сфера имеет огромное значение для экономики - каждый пятый белорус трудится в промышленности. Она генерирует 21 % ВВП. Отсюда и такое внимание, ведь на машиностроении завязаны транспорт, логистика и другие звенья экономики. Александр Лукашенко подчеркнул: если надо - помощь будет, но главная цель - зарабатывать самостоятельно.





Белорусская промышленность: борьба за внутренние и внешние рынки

Симметричный ответ на санкции





Обратил внимание президент и на масштабные инвестпроекты

Во время общения с журналистами глава Минпрома рассказал, что ситуация вполне позитивная

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У президента в рабочем графике сегодня значились вопросы экономики Время четких планов и действий в промышленности и время ответных мер против политического влияния на экономику. Александр Лукашенко принял с докладом...

Время четких планов и действий в промышленности и время ответных мер против политического влияния на экономику.Выпускать много техники белорусский производитель умеет. Необходимо подтянуть и качество продукции. Ведь оно - главный козырь на экспортном рынке, борьба за контракты остра как никогда.Тем более на отечественную технику давят и при помощи не совсем честных методов, например, санкций. Здесь Александр Лукашенко предлагает предприятиям помощь юристов, дипломатов и симметричные - ответные санкции.Обратил внимание президент и на масштабные инвестпроекты: это бумажные фабрики в Шклове и, а также. Гиганты, призванные генерировать хорошую валютную прибыль пока так и не вышли на максимальную мощность. Еще в планах за пятилетку построить новый комплекс по производству азотных удобрений.Уже во время общения с журналистами глава Минпрома рассказал, что ситуация вполне позитивная: складские запасы опустели на триста миллионов рублей. Значит - продали. В воздухе повис и вопрос допуска наших предприятий к госзакупкам в России. Об этом президенты договаривались еще в Сочи. Кстати, неплохо закончился прошлый год для оршанского кластера, которому, как известно, внимание особое. Предприятия сработали в плюс и с чистой прибылью. Сейчас готовится пул проектов на ближайшие 2 года.