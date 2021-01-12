ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У президента в рабочем графике сегодня значились вопросы экономики

12.01.2021 22:49 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Время четких планов и действий в промышленности и время ответных мер против политического влияния на экономику. Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Юрия Назарова и главу Минпрома Петра Пархомчика.

Президент дал понять: интересуют не прогнозы - важен результат и конкретный план 

В начале беседы президент дал понять: интересуют не прогнозы - важен результат и конкретный план: как будем развивать машиностроение и что необходимо сделать для помощи предприятиям. Эта сфера имеет огромное значение для экономики - каждый пятый белорус трудится в промышленности. Она генерирует 21 % ВВП. Отсюда и такое внимание, ведь на машиностроении завязаны транспорт, логистика и другие звенья экономики. Александр Лукашенко подчеркнул:  если надо - помощь будет, но главная цель - зарабатывать самостоятельно.

У президента в рабочем графике сегодня значились вопросы экономики

Белорусская промышленность: борьба за внутренние и внешние рынки 

Выпускать много техники белорусский производитель умеет. Необходимо подтянуть и качество продукции. Ведь оно - главный козырь на экспортном рынке, борьба за контракты остра как никогда.

Симметричный ответ на санкции

У президента в рабочем графике сегодня значились вопросы экономики

Тем более на отечественную технику давят и при помощи не совсем честных методов, например, санкций. Здесь Александр Лукашенко предлагает предприятиям помощь юристов, дипломатов и симметричные - ответные санкции.

Обратил внимание президент и на масштабные инвестпроекты

Обратил внимание президент и на масштабные инвестпроекты: это бумажные фабрики в Шклове и Добруше, а также Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Гиганты, призванные генерировать хорошую валютную прибыль пока так и не вышли на максимальную мощность. Еще в планах за пятилетку построить новый комплекс по производству азотных удобрений. 

Во время общения с журналистами глава Минпрома рассказал, что ситуация вполне позитивная

Уже во время общения с журналистами глава Минпрома рассказал, что ситуация вполне позитивная: складские запасы опустели на триста миллионов рублей. Значит - продали. В воздухе повис и вопрос допуска наших предприятий к госзакупкам в России. Об этом президенты договаривались еще в Сочи. Кстати, неплохо закончился прошлый год для оршанского кластера, которому, как известно, внимание особое. Предприятия сработали в плюс и с чистой прибылью. Сейчас готовится пул проектов на ближайшие 2 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время четких планов и действий в промышленности и время ответных мер против политического влияния на экономику. Александр Лукашенко принял с докладом...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Виталюр» строит новый завод по переработке рыбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by