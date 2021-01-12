Huawei: 8-ядерный процессор и тройная камера

Новая версия смартфона Huawei P40 lite E с модулем NFC появилась в интернет-магазине и в сети салонов МТС. Яркая и стильная модель с тройной умной камерой и немалым объемом памяти доступна от 21,69 рубля в месяц.

Смартфон Huawei P40 lite E c NFC оснащен 6,39-дюймовым безрамочным дисплеем, разрешение которого составляет 1560х720 пикселей. Благодаря поддержке алгоритмов искусственного интеллекта его основная тройная камера на 48+8+2 Мп способна практически мгновенно подбирать лучшие настройки для фото.

С помощью ультраширокоугольного объектива значительно проще делать фотографии пейзажей и групповых портретов. Датчик измерения глубины помогает создавать эффект размытия фона. Режим ночной съемки позволяет делать яркие и четкие снимки в условиях недостаточного освещения.

Быструю и плавную работу приложений в Huawei P40 lite E c NFC обеспечивают мощный 8-ядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти. Большой объем данных вместит в себя внутренний накопитель на 64 ГБ. Конфиденциальность данных поможет защитить сканер отпечатков пальцев. А с модулем NFC вы сможете осуществлять бесконтактные платежи в магазинах и кафе, просто приложив смартфон к кассовому терминалу. Надежный аккумулятор емкостью 4000 мАч позволит активно пользоваться устройством в течение всего дня.

Huawei P40 lite E с NFC можно приобрести за 499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 45,36 рубля, а на два года – 21,69 рубля.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее вы можете салонах связи оператора и в интернет-магазине.