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Huawei: 8-ядерный процессор и тройная камера
13.01.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новая версия смартфона Huawei P40 lite E с модулем NFC появилась в интернет-магазине и в сети салонов МТС. Яркая и стильная модель с тройной умной камерой и немалым объемом памяти доступна от 21,69 рубля в месяц.
Смартфон
С помощью ультраширокоугольного объектива значительно проще делать фотографии пейзажей и групповых портретов. Датчик измерения глубины помогает создавать эффект размытия фона. Режим ночной съемки позволяет делать яркие и четкие снимки в условиях недостаточного освещения.
Быструю и плавную работу приложений в Huawei P40 lite E c NFC обеспечивают мощный 8-ядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти. Большой объем данных вместит в себя внутренний накопитель на 64 ГБ. Конфиденциальность данных поможет защитить сканер отпечатков пальцев. А с модулем NFC вы сможете осуществлять бесконтактные платежи в магазинах и кафе, просто приложив смартфон к кассовому терминалу. Надежный аккумулятор емкостью 4000 мАч позволит активно пользоваться устройством в течение всего дня.
Huawei P40 lite E с NFC можно приобрести за 499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 45,36 рубля, а на два года – 21,69 рубля.
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее вы можете салонах связи оператора и в интернет-магазине.
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Новая версия смартфона Huawei P40 lite E с модулем NFC появилась в интернет-магазине и в сети салонов МТС. Яркая и стильная модель с тройной умной камерой и немалым объемом...
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