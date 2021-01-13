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Посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых
13.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Даже в самые серьезные кризисы есть те, кто не готов откладывать решение квартирного вопроса. Для тех, кто не может оплатить такую покупку за счет собственных средств, все еще остаются кредиты. Один из банков пошел навстречу своим клиентам и столичным застройщикам, и предоставляет кредиты на недвижимость по партнерским программам. Так, «Белинвестбанк» открыл кредитование для квартир в ЖК «Гастелло» от компании
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1 человек
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2 человека
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2 человека +1 ребенок (*старше 3-х лет)
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2 человека + 2 ребенка (*старше 3-х лет, условно 5 и 7 лет)
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Какую максимальную сумму можно получить
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36.000 рублей
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41.500 рублей
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38.000 рублей
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31.000 рублей
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Сколько выплачивать в месяц в 1-ый год (максимальная выплата)
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544 рубля
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628 рубля
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575 рублей
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469 рублей
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Сколько выплачивать в месяц во 2-ой и далее годы (максимальная выплата, далее — снижение)
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665 рубля
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766 рубля
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702 рубля
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572 рубля
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Сколько составит переплата за 10 лет
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22.292 рубля
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25.699 рублей
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23.531 рубль
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19.196 рублей
Сейчас в ЖК «Гастелло» можно купить квартиры площадью от 36 до 94 кв.м:
В продаже есть также и двухуровневые апартаменты площадью 51 — 140 кв.м., их стоимость начинается от $1600 за «квадрат».
Можно рассмотреть также и покупку торгового помещения в качестве выгодной инвестиции. Стоимость одного «квадрата» такой площади начинается от $1600.
Подробнее всю информацию о продаже жилья и коммерческих помещений в жилом комплексе «Гастелло» можно увидеть
Также для инвесторов, заинтересованных в получении дохода на рынке недвижимости, застройщик предоставляет возможность приобрести не только квартиры в жилом комплексе, но и
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