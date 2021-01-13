Посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых

Подробнее о ЖК «Гастелло»

Жилой комплекс расположен в самом центре Минска, недалеко от Парка Победы и Музея ВОВ. Здесь неплохо развита социальная и транспортная инфраструктура, а дворы вполне тихие для центра города.

Жилой комплекс представляет собой 4-секционный 10-этажный дом на 186 квартир. На первом этаже запроектированы нежилые помещения административно-торгового назначения. Комплекс также включает подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 199 машиномест.

Что касается планировок, то здесь можно выбрать абсолютно любой вариант: от маленькой «однушки» до большой четырехкомнатной или даже двухуровневой квартиры. Все планировки свободные: есть два вида однокомнатных квартир (в одном варианте можно обустроить даже собственную прачечную), три варианта двухкомнатных квартир, несколько — трехкомнтных. «Четырешки» примечательны своей кухней-гостиной площадью 31 кв.м. Также есть квартиры с террасой по 18 квадратных метров.

Строительство жилого комплекса было начато в 2019 году, планируемый срок сдачи дома — конец 2021 года. Квартиры реализуются долевым способом, стоимость «квадрата» жилья — от $1200.