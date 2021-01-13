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Посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых

13.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Даже в самые серьезные кризисы есть те, кто не готов откладывать решение квартирного вопроса. Для тех, кто не может оплатить такую покупку за счет собственных средств, все еще остаются кредиты. Один из банков пошел навстречу своим клиентам и столичным застройщикам, и предоставляет кредиты на недвижимость по партнерским программам. Так, «Белинвестбанк» открыл кредитование для квартир в ЖК «Гастелло» от компании «СИ-Трейдинг». Мы просчитали, сколько составит ежемесячный платеж и переплата за все 10 лет пользования кредитом.

Посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых

Подробнее о ЖК «Гастелло» 

Жилой комплекс расположен в самом центре Минска, недалеко от Парка Победы и Музея ВОВ. Здесь неплохо развита социальная и транспортная инфраструктура, а дворы вполне тихие для центра города. 

Жилой комплекс представляет собой 4-секционный 10-этажный дом на 186 квартир. На первом этаже запроектированы нежилые помещения административно-торгового назначения. Комплекс также включает подземный трехуровневый паркинг, рассчитанный на 199 машиномест.  

Что касается планировок, то здесь можно выбрать абсолютно любой вариант: от маленькой «однушки» до большой четырехкомнатной или даже двухуровневой квартиры. Все планировки свободные: есть два вида однокомнатных квартир (в одном варианте можно обустроить даже собственную прачечную), три варианта двухкомнатных квартир, несколько — трехкомнтных. «Четырешки» примечательны своей кухней-гостиной площадью 31 кв.м. Также есть квартиры с террасой по 18 квадратных метров.

Строительство жилого комплекса было начато в 2019 году, планируемый срок сдачи дома — конец 2021 года. Квартиры реализуются долевым способом, стоимость «квадрата» жилья — от $1200.

Посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых

О кредитах, выплатах и переплатах

Белинвестбанк предоставляет кредит на строительство (приобретение) объектов жилой недвижимости компании «СИ-Трейдинг». 

Условия кредитования: 

  • Срок предоставления кредита: 10 лет
  • 1-й год процент по кредиту: 7,99% (0.913 СКО*)
  • 2-й и последующие годы: 13,33% (0.913 СКО*)
  • Размер кредита: исходя из кредитоспособности, но не более 90% стоимости финансируемой недвижимости.  

*СКО — ставка по кредиту овернайт (если она изменится по решению Нацбанка, то и процент по кредиту изменится).

За основу нашего исследования мы взяли уровень средней зарплаты в Беларуси за ноябрь 2020 года. По данным Белстата, этот показатель равняется 1300 рублям. С учетом, если у покупателя больше нет кредитов, карт рассрочки и он не является поручителем по кредиту у кого-то еще, у нас получились вот такие данные:

1 человек

2 человека

2 человека +1 ребенок (*старше 3-х лет)

2 человека + 2 ребенка (*старше 3-х лет, условно 5 и 7 лет)

Какую максимальную сумму можно получить

36.000 рублей

41.500 рублей

38.000 рублей

31.000 рублей

Сколько выплачивать в месяц в 1-ый год (максимальная выплата)

544 рубля

628 рубля

575 рублей

469 рублей

Сколько выплачивать в месяц во 2-ой и далее годы (максимальная выплата, далее — снижение)

665 рубля

766 рубля

702 рубля

572 рубля

Сколько составит переплата за 10 лет

22.292 рубля

25.699 рублей

23.531 рубль

19.196 рублей

Какие квартиры и по какой цене можно купить сейчас

Сейчас в ЖК «Гастелло» можно купить квартиры площадью от 36 до 94 кв.м:

  • однокомнатные квартиры стоят от $49,2 тысяч,
  • двухкомнатные — от $73,1 тысяч,
  • трехкомнатные — от $86,7 тысяч.  

В продаже есть также и двухуровневые апартаменты площадью 51 — 140 кв.м., их стоимость начинается от $1600 за «квадрат».

Посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых
Посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых
Посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых
Посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в ЖК «Гастелло» в кредит от 7,99% годовых

Можно рассмотреть также и покупку торгового помещения в качестве выгодной инвестиции. Стоимость одного «квадрата» такой площади начинается от $1600.

Подробнее всю информацию о продаже жилья и коммерческих помещений в жилом комплексе «Гастелло» можно увидеть здесь

Также для инвесторов, заинтересованных в получении дохода на рынке недвижимости, застройщик предоставляет возможность приобрести не только квартиры в жилом комплексе, но и корпоративные облигации с 8% купоном годовых в долларах США. Номинальная стоимость одной облигации равна $100, приобрести их можно онлайн либо в офисе профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Финап24»

 
Теги: Минск
 
 
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Даже в самые серьезные кризисы есть те, кто не готов откладывать решение квартирного вопроса. Для тех, кто не может оплатить такую покупку за счет собственных...
 
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