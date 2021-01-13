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США предупредил Евросоюз о санкциях из-за "Северного потока - 2"

13.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Госдепартамент США уведомил ряд европейских компаний, которые подозревает в помощи России в строительстве трубопровода "Северный поток - 2", о возможном введении санкций, сообщает агентство РИА Новости.

© Sputnik / Илья Питалев
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Доклад по компаниям, которые, согласно ведомству, помогают со строительством трубопровода, госдеп планирует опубликовать на текущей неделе. Ожидается, что там будут строительные компании, страховые фирмы, предприятия по проверке строительного оборудования.

Напомним, что в декабре прошло года за введение санкций проголосовало большинство американских конгрессменов. Несмотря на наложенное на закон вето президента Дональда Трампа, в январе сенат проголосовал за оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год, который содержал односторонние меры против "Северного потока-2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он строится  побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с одним акционером – ПАО "Газпром". Европейские партнеры проекта – Royal Dutch Shell, OMV, Uniper, Engie и Wintershall – суммарно финансируют строительство на 50% (950 миллионов евро каждый).

В настоящее время завершена укладка трубопровода в немецкой исключительной зоне. Следующим этапом в январе будет прокладка в территориальных водах Дании.

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Теги: Минск
 
 
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За ужесточение мер ранее проголосовала палата представителей Конгресса, санкции были включены и военный бюджет страны на текущий год.
 
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