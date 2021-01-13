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США предупредил Евросоюз о санкциях из-за "Северного потока - 2"
13.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Госдепартамент США уведомил ряд европейских компаний, которые подозревает в помощи России в строительстве трубопровода "Северный поток - 2", о возможном введении санкций, сообщает агентство
© Sputnik / Илья Питалев
Доклад по компаниям, которые, согласно ведомству, помогают со строительством трубопровода, госдеп планирует опубликовать на текущей неделе. Ожидается, что там будут строительные компании, страховые фирмы, предприятия по проверке строительного оборудования.
Напомним, что в декабре прошло года
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За ужесточение мер ранее проголосовала палата представителей Конгресса, санкции были включены и военный бюджет страны на текущий год.
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