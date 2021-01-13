Белтат подсчитал, как изменились цены производителей в 2020 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв - Sputnik. Цены на сырье в различных сферах в прошлом году изменились, соответствующие цифры были опубликованы Белстатом.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 8%. Для сравнения - в 2019 году этот показатель, по данным Нацбанка вырос на 4,4%.

Для покупателей есть и хорошие новости - индекс цен на потребительские товары вырос не так значительно, только на 4,1%.

Еще больший рост продемонстрировали цены в сфере сельского хозяйства. В сравнении с декабрем 2019 года они подросли в среднем на 9,5%. В сфере растениеводства рост цен был значительнее, чем в животноводстве. Цифры в декабре 2019 года относительно 2018 года были схожими - рост тогда составил, по данным Нацбанка, 8%.

Показал рост индекс цен и в сфере строительства. Так, в декабре 2020 года по сравнению с этим же месяцем 2019 года цены выросли на 11,1%. Больше всего подорожало оборудование - на 12,3%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта выросли на 14,7%.

Меньше всего подорожали услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - в сравнении с декабрем 2019 года рост составил только 3,8%.

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