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Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на одну тонну

13.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На 1 января 2021-го он составляет 43,2 тонны золотого эквивалента. Об этом сообщает пресс-служба главного финансового учреждения страны. Золотой запас - это драгоценныеметаллы в виде банков слитков, они - часть Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси. Наличие его поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы можно продать, обменять либо использовать в расчетахв случае необходимости.
 
 
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На 1 января 2021-го он составляет 43,2 тонны золотого эквивалента. Об этом сообщает пресс-служба главного финансового учреждения страны. Золотой запас - это...
 
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