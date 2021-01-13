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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Япония решила ударить по Huawei Правительство Японии ведет переговоры с Вашингтоном и Лондоном о сотрудничестве и вытеснении китайской компании Huawei с рынка оборудования для 5G. Об этом пишут...

Правительство Японии ведет переговоры с Вашингтоном и Лондоном о сотрудничестве и вытеснении китайской компании Huawei с рынка оборудования для 5G. Об этом пишут мировые СМИ. В настоящее время на Huawei приходится более 33% мирового рынка оборудования для станций мобильной связи. Однако страны решили объединиться и изменить ситуацию. Напомним, ранее США ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei для оборудования, обвинив компанию в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации. В настоящее время компания ищет способ справиться с проблемами и переориентироваться на внутренний рынок.