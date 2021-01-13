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Важные инвестиционные проекты

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие промышленности на контроле у президента Качественное развитие промышленности и ответные санкции. Накануне Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Юрия Назарова и профильного министра Петра...

Качественное развитие промышленности и ответные санкции. Накануне Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Юрия Назарова и профильного министра Петра Пархомчика.В этой сфере задействован примерно каждый пятый белорус, и она создает 21 % ВВП страны. Отсюда и такое внимание Александра Лукашенко, ведь на машиностроении завязаны транспорт, логистика и другие звенья экономики. Выпускать много техники белорусский производитель умеет. Необходимо подтянуть и качество продукции, ведь оно – главный козырь на экспортном рынке. Тем более на отечественную технику давят и при помощи не совсем честных методов – тех же санкций. Тут Александр Лукашенко предлагает предприятиям помощь юристов, дипломатов и ответные санкции – симметричные.Обратил внимание президент и на проблемные инвестиционные проекты. Это бумажные фабрики в Шклове и Добруше, а также Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Гиганты, призванные генерировать хорошую валютную прибыль, пока так и не вышли на полную мощность.