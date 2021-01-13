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Первый энергоблок БелАЭС заработал в полную мощь
13.01.2021 11:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв –Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100%-ю мощность, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.
"12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт", – говорится в сообщении.
© Sputnik / Нина Зотина
На этом этапе опытно-промышленной эксплуатации будут продолжаться статистические и динамические испытания. В ведомстве также пояснили, что через 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. После этого приемочная комиссия сможет принять энергоблок в промышленную эксплуатацию.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт строится в Островце на основе передового российского проекта поколения 3+, который целиком отвечает международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
Первый энергоблок
Турбина первого блока Островецкой АЭС
После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок
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В промышленную эксплуатацию энергоблок введут после завершения всех этапов опробования оборудования.
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