Первый энергоблок БелАЭС заработал в полную мощь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв –Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100%-ю мощность, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.

"12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт", – говорится в сообщении.

На этом этапе опытно-промышленной эксплуатации будут продолжаться статистические и динамические испытания. В ведомстве также пояснили, что через 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. После этого приемочная комиссия сможет принять энергоблок в промышленную эксплуатацию.

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт строится в Островце на основе передового российского проекта поколения 3+, который целиком отвечает международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Первый энергоблок включен в общую энергосистему страны 3 ноября, официальная церемония запуска с участием президента Александра Лукашенко состоялась на несколько дней позже. Он также заявил, что Беларуси надо построить еще одну такую станцию.

Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глав строительства Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ.

После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть . Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря.

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