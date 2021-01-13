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Все-таки Ермакова? До конца недели станет известно, кто возглавит Белгазпромбанк
13.01.2021 11:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет директоров Белгазпромбанка, как ожидается, пройдет в заочном формате в пятницу, 15 января, одним из вопросов будет утверждение председателя правления банка. Два не связанных друг с другом источника сообщили TUT.BY, что главой банка станет Надежда Ермакова. В банке сообщили, что информацией о новом руководителе пока не располагают. Связаться с самой Ермаковой пока не удалось.
Напомним, в декабре сообщалось, что к формированию нового состава правления подключились основные российские акционеры — «Газпром» и Газпромбанк. Российская сторона предложила кандидатуры в члены правления банка, все они были из числа работников Белгазпромбанка. Но по кандидатуре председателя правления разговоров тогда не было. Сама Надежда Ермакова говорила, что предложение возглавить банк на тот момент ей не поступало. Среди кандидатов на должность называли и топ-менеджеров из госбанков, и действующих сотрудников банка, и недавно ушедших в отставку топ-чиновников.
11 декабря 2020 года исполняющим обязанности председателя
Правление сформировано из действующих сотрудников банка, оно приняло полномочия по управлению 11 декабря. В него вошли исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, заместитель председателя правления Александр Сотников.
С 10 декабря работа временной администрации, которую возглавляла Ермакова, прекратилось.
В декабре источник, близкий к руководству банка, рассказал, что кандидатура экс-главы Нацбанка Ермаковой не рассматривалась на позицию руководителя банка во многом из-за того, что «ее работа ассоциировалась бы с продолжением внешнего управления».
Какая сейчас ситуация в банке
После прихода в банк с обыском силовиков и задержания топ-менеджеров в банке заметно сократились средства клиентов. На 1 октября они составляли 1 миллиард 973 миллиона рублей. Для сравнения: на 1 апреля — 3 миллиарда 292 миллиона рублей.
На 1 октября прибыль банка 44,6 миллиона рублей. Это примерно на 486 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому поспособствовала в том числе ситуация на валютном рынке, вырос чистый доход по операциям с иностранной валютой. А вот чистый доход по операциям с ценными бумагами заметно просел.
К слову, банк в январе-сентябре этого года почти в 4 раза снизил расходы на благотворительность и спонсорскую помощь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что произошло с Белгазпромбанком
11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр»
С 15 июня в Белгазпромбанке по
Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили
Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико
«Газпром» после прихода силовиков
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Два не связанных друг с другом источника сообщили TUT.BY, что главой банка станет Надежда Ермакова. В банке сообщили, что информацией о новом руководителе пока не...
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