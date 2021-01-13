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Автомобильная отрасль столкнулась с дефицитом чипов

13.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Автомобильная отрасль столкнулась с дефицитом чипов. Их стало труднее достать, потому что в пандемию резко вырос спрос на бытовую электронику. Об этом пишет "Блумберг". Нехватка чипов уже вынуждает компании снижать производство. К примеру, в январе "Хонда" сократит выпуск на японском заводе примерно на четыре тысячи автомобилей. Эксперты считают, что ситуация может стать еще хуже. Причина проста: производители микросхем отдают предпочтение покупателям бытовой электроники, потому что их заказы больше, чем у автопроизводителей. Только годовой рынок смартфонов составляет более миллиарда устройств по сравнению с сотней миллионов машин. Между тем, увеличить поставки чипов непросто. Производителям микросхем необходимо потратить годы и миллиарды долларов на строительство заводов, способных производить кремний. 

 
 
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Автомобильная отрасль столкнулась с дефицитом чипов. Их стало труднее достать, потому что в пандемию резко вырос спрос на бытовую электронику. Об этом пишет...
 
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