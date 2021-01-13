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Белорусским банкам разрешили использовать смарт-контракты

13.01.2021 12:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Нацбанк определил, как использовать смарт-контракты для проведения банковских и других финансовых операций.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Соответствующее постановление было принято Правлением Нацбанка.

"Применение смарт-контрактов в банковской сфере позволит расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов, будет способствовать усилению конкуренции на финансовом рынке, позволит повысить операционную эффективность кредитных организаций, а также снизить их издержки, в том числе временные", – говорится в разъяснении Нацбанка.

Прежде в Беларуси совершать сделки с использованием смарт-контрактов могли только компании – резиденты ПВТ. Соответствующее право им гарантировал декрет №8 "О развитии цифровой экономики".

Позднее, в 2019 году, право на совершение или использование сделок через смарт-контракты получили Нацбанк и участники межбанковской системы идентификации.

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Теги: Минск
 
 
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Прежде таким правом в нашей стране обладали только компании – резиденты Парка высоких технологий.
 
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