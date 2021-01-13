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Курсы валют: евро и доллар подешевели в середине недели
13.01.2021 13:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Евро и доллар США упали в цене, а российский рубль, наоборот, подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в среду.
© Sputnik / Михаил Мордасов
По данным БВФБ на 12:27, больше всех подешевел доллар – 0,41%, евро упал в цене на 0,04%, а российский рубль окреп на 0,5%.
Нацбанк Беларуси установил во вторник следующие курсы основных валют:
1 евро – 3,14 белорусского рубля,
1 доллар – 2,58 белорусского рубля,
100 российских рублей – 3,47 белорусского рубля.
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Европейская и американская валюты упали в цене, российский рубль подорожал по отношению к белорусскому рублю.
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