Курсы валют: евро и доллар подешевели в середине недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Евро и доллар США упали в цене, а российский рубль, наоборот, подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в среду.

По данным БВФБ на 12:27, больше всех подешевел доллар – 0,41%, евро упал в цене на 0,04%, а российский рубль окреп на 0,5%.

Нацбанк Беларуси установил во вторник следующие курсы основных валют:

1 евро – 3,14 белорусского рубля,

1 доллар – 2,58 белорусского рубля,

100 российских рублей – 3,47 белорусского рубля.

Чего ждать в 2021-м году?

Ранее экономический эксперт Ярослав Романчук рассказал Sputnik Беларусь что средняя заработная плата по стране по итогам 2021 года будет составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

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