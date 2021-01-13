Кто в Беларуси больше всего купил и продал валюты?

Белорусская валютно-фондовая биржа составила рейтинг крупнейших торговцев иностранной валютой в 2020 году. Возглавил топ Банк Дабрабыт, установив исторический рекорд по объему совершенных сделок. В пятерку также вошли МТБанк, Беларусбанк, Банк ВТБ и Белинвестбанк.

По сравнению с 2019 годом пятерка лидеров изменилась незначительно. Первое место, как и годом ранее, продолжает занимать Банк Дабрабыт. МТБанк и Беларусбанк поменялись местами: крупнейший госбанк сместился на третью строчку. Четвертое место все также удерживает Банк ВТБ, а замкнул пятерку Белинвестбанк, вытеснив из списка Белгазпромбанк.

Общий оборот лидеры рынка – Банка Дабрабыт – на Белорусской валютной фондовой бирже в 2020 году превысил 3 млрд долларов, что стало рекордным показателем на биржевых торгах иностранной валютой.

В Банке Дабрабыт рекордные объемы торгов связывают с запуском электронной площадки по онлайн-торговле валютами SC-Emporium, которой пользуются юридические лица и индивидуальные предприниматели. С помощью компьютера или планшета можно продавать и покупать иностранную валюту непосредственно на бирже, используя для этого банковский торговый терминал.

Большой объем валюты прошел и через другую электронную площадку – Дабрабыт.Трейдер, где физические лица могут совершать валютно-обменные операции с суммами от 1 доллара. Все сделки осуществляются автоматически без участия работников банка или биржи. Информация о курсах обновляется в режиме реального времени с использованием котировок валют, публикуемых международными информационными агентствами.

Всего же в торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже участвуют более 20 белорусских банков.