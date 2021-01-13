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Директивным кредитам быть до 2023 года. Как власти не отказались от инструмента плановой экономики
13.01.2021 14:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директивное кредитование в Беларуси сохраняется как минимум до 2023 года, несмотря на имевшиеся планы отказаться от инструмента плановой экономики с 2021 года. Это следует из
Эксперты фонда констатировали, что в 2020 году рост строительной отрасли был частично обусловлен проведением властями стимулирующей политики через расширение льготного кредитования. В ЕФСР опасаются, что «на фоне ухудшения финансового состояния предприятий расширение директивного кредитования может привести к ухудшению финансовых показателей банковского сектора».
Белорусские власти подписались под «ежегодным сокращением директивного кредитования в 2021—2022 годах по сравнению с 2020 годом».
Стоит отметить, что первоначально утвержденный лимит этого вида кредитования на 2020 год
«Директивное кредитование признали одним из „антиковидных“ механизмов и пока продлили до 2023 года», — сказал TUT.BY источник в финансовых кругах. Другой собеседник отметил, что «все страны оказывают поддержку предприятиям в сложившейся ситуации, задействуют разные инструменты, в том числе финансовые».
Правительство Сергея Румаса планировало отказаться от одного из инструментов плановой экономики к 2021 году. Глава государственного Банка развития Андрей Жишкевич
Правительство и Нацбанк последовательно с 2016 года снижали объемы директивного кредитования, на чем настаивали международные эксперты. По оценкам МВФ, в 2011—2014 годах ежегодно объем выдачи директивных кредитов составлял в Беларуси от 4% до 9% ВВП. В 2015 году Национальный банк заявлял, что более 40% кредитного портфеля банков сформировано из директивных кредитов.
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Белорусские власти подписались под «ежегодным сокращением директивного кредитования в 2021-2022 годах по сравнению с 2020 годом».
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