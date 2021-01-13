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Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности
13.01.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПервый энергоблок атомной электростанции выведен на стопроцентную мощность. Специалисты продолжают необходимые испытания. Запланирован комплексный тест оборудования и систем полной мощности. В промышленную эксплуатацию первый энергоблок будет принят после успешного завершения всех необходимых мероприятий.
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Первый энергоблок атомной электростанции выведен на стопроцентную мощность. Специалисты продолжают необходимые испытания. Запланирован комплексный тест...
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