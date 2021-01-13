Умер совладелец Daily Telegraph, вошедший в список самых богатых людей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Один из знаменитых "близнецов Барклай" - Дэвид - умер на 87 году жизни после непродолжительной болезни, сообщает Guardian .

"С уважением и восхищением я прощаюсь с сэром Дэвидом Барклаем, который спас великую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь", - сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter.

Братья-близнецы Дэвид и Фредерик родились в 1934 году с разницей в 10 минут. Барклай начинали карьеру с отельного бизнеса - в их владении роскошный отель Ritz в историческом центре Лондона. Братьев часто называли отшельниками: они редко появлялись на публике и избегали публичных выходов.

С 2004 года близнецы приобрели британскую газету Daily Telegraph. Состояние Барклай на 2020 год оценивалось в 9,5 миллиардов долларов. Близнецы вошли в список самых богатых людей по версии Sunday Times.

У миллиардера Дэвида Барклай остались четыре сына и девять внуков.

Читайте также: