Как проходят испытания на первом энергоблоке БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв - Sputnik. Первый энергоблок белорусской АЭС работает с полной нагрузкой, сообщил во вторник заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.

Замминистра назвал это важным событием, раньше энергетики прошли через этап освоения мощности 75%, позднее - 90%.

"Что подразумевает этот этап в части испытаний? Будет проводиться комплекс испытаний статических, то есть, когда блок работает на ровной мощности без переменной составляющей. При этом производится ряд испытаний реакторной установки по нейтронным и другим характеристикам", - рассказал замминистра.

Затем, по его словам, должны пройти динамические испытания, при этом нагрузка сбрасывается с номинальной до более низкого уровня и даже до нуля.

"Кроме этого, этим этапом предусмотрена плановая остановка блока для выполнения определенных технологических работ", - рассказал заместитель министра энергетики.

На втором энергоблоке уже монтируется оборудование, строительная часть практически завершена, осталось провести отделочные работы.

"Мы планируем в течение первого квартала завершить работы по прокладке контрольного кабеля. Подано напряжение на собственные нужды, ведется монтаж оборудования", - рассказал Михадюк.

А там, где оборудование уже смонтировано, проводятся гидравлические испытания.

Не сразу строилась

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт строится в Островце на основе передового российского проекта поколения 3+, который целиком отвечает международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Первый энергоблок включен в общую энергосистему страны 3 ноября, официальная церемония запуска с участием президента Александра Лукашенко состоялась на несколько дней позже. Он также заявил, что Беларуси надо построить еще одну такую станцию.

Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глав строительства Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ.

После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть. Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря.

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