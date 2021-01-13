Источник материала: Sputnik Беларусь

Экономика Авдонин: 5-7% - оптимальный уровень инфляции для развития экономики!

Ряд белорусских СМИ публикует информацию о значительной инфляции, которая, достигнув "рекордных" значений, якобы угрожает белорусской экономике. За разъяснениями радио Sputnik Беларусь обратилось к известному экономическому эксперту, аналитику Белорусского института стратегических исследований Алексею Авдонину.

"Когда отдельные СМИ заявляют о том, что превышение инфляции более 5-ти, в районе 7% является серьезной угрозой для экономики, видимо не знают серьезных исследований, которые проводились еще в 90-х годах в США. Согласно этим исследованиям оптимальный размер инфляции для экономического роста как раз и составляет от 5 до7%. Никакой угрозы в виде галопирующей инфляции сегодня нет и быть не может", – полагает аналитик.

По мнению Авдонина, ситуация с ценами на товары, поставляемыми из-за рубежа, зависит не только от курса белорусской валюты, но и от условий поставок в период пандемии. В этом случае рост цен возможен, но это не говорит о том, что стоит ждать резкого всплеска крупных агрегированных инфляционных процессов в Беларуси.

Комментарий известного экономического эксперта Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

*мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции

Читайте также: