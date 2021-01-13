ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россияне и белорусы после августа вывели из Беларуси в РФ рекордную сумму денег

13.01.2021 16:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кампания по выборам президента и последовавшие после нее протесты повлияли на настроения живущих и работающих в Беларуси россиян. В третьем квартале этого года они вывели из страны рекордную сумму в рамках трансграничных безналичных перечислений.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Согласно статистике Центробанка РФ, в июле-сентябре 2020 года физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты, находящиеся в Беларуси, перечислили в Россию через кредитные организации (включая системы денежных переводов) 101,366 млн долларов. Эта сумма почти в два раза больше, чем была в первом (50, 607 млн долларов) и во втором (51,716 млн долларов) кварталах текущего года, и является абсолютным квартальным рекордом с тех пор, как российский регулятор начал публиковать такие данные — с 2006 года.

Выросли объемы поквартальных перечислений как резидентов, так и нерезидентов.

Первая категория отправила из Беларуси в Россию в июле-сентябре 67,137 млн долларов (в первых двух кварталах суммы были, соответственно, 42,705 млн и 41,717 млн долларов). С 2006 года — это самый высокий поквартальный показатель. Ранее лидировал четвертый квартал 2019 года — 49,039 млн долларов.

Нерезидентов события в Беларуси обеспокоили еще больше. По сравнению с первой половиной 2020 года перечисления выросли почти в четыре раза. Если в первом квартале было переведено 8, 889 млн долларов, во втором — 9,011 млн долларов, то в июле-сентябре уже 34,229 млн долларов. И это тоже самый высокий показатель в истории наблюдений Центробанком РФ. До третьего квартала этого года этот показатель был самым высоким в третьем квартале 2018-го — 13,376 млн долларов.

В обратном направлении изменения не столь революционны.

Общая сумма переводов средств физическими лицами из России в Беларусь увеличилась (58, 555 млн долларов) по сравнению с «ковидным» вторым кварталом (51, 989 млн долларов), но была меньше, чем в начале года (59,682 млн долларов).

Из них на нерезидентов пришлось 10,731 млн долларов. Для сравнения: в первом квартале нерезиденты, среди которых значительную часть составляют уехавшие на заработки белорусы, перечислили домой 10, 884 млн долларов, во втором — 8, 590 млн долларов.

Отметим выросший в июле-сентябре средний чек переводов нерезидентов. Если в первом квартале он составлял 242 доллара, во втором 256 долларов, то в третьем — 258 долларов.

В целом перечисления нерезидентами России в третьем квартале пошли верх (1 995,669 млн долларов), опередив второй (1386,908 млн долларов) и даже первый (1 553,2908 млн долларов) кварталы. В этом особенно постарались работающие в России представители Узбекистана (713,223 млн долларов), Таджикистана (338,791 млн долларов) и Кыргызстана (186, 006 млн долларов), наверставшие таким образом провал во втором квартале, вызванный весенним локдауном в России.

Из других особенностей третьего квартала отметим существенно выросшие перечисления в Армению (250,683 млн долларов) и Азербайджан (226,828 млн долларов). Они увеличились как от нерезидентов, так и от резидентов. Так диаспоры в России отреагировали на военные действия в Нагорном Карабахе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кампания по выборам президента и последовавшие после нее протесты повлияли на настроения живущих и работающих в Беларуси россиян. В третьем квартале этого года...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Авдонин: 5-7% – оптимальный уровень инфляции для развития экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by